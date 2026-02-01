Znak smirivanja u Sudanu: Posle tri godine sleteo putnički avion, dočekan s oduševljenjem

Komercijalni putnički avion sleteo je danas u glavni grada Sudana, Kartum, što je tek drugi put otkako je pre skoro tri godine izbio razorni rat u toj severoistočnoj afričkoj zemlji izazivajući najveću humanitarnu katastrofu u svetu.

Avion na domaćoj liniji avio-prevoznika SUDANAIR, dočekan izlivima oduševljenja, sleteo je na Međunarodni aerodrom u Kartumu, objavila je državna novinska agencija SUNA.

Avion je poleteo iz grada Port Sudana, na istoku Crvenog mora, koji je bio privremeno sedište Vlade dok se početkom ove godinenije vratila u Kartum.

Ponovno otvaranje Međunarodnog aerodroma u Kartumu je ključni korak u naporima Vlade da normalizuje život u Kartumu, uništenog tokom rata vojske i odmetnutih vojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

Prvi je u Kartum u oktobru prošle godine sleteo avion privatne kompanije Badr Airlines. U to vreme RSF su gađale aerodrom da ga Vlada ne bi otvoril, ali je Vojska potom preotela grad od RSF-a.

Rat u Sudanu je počeo u aprilu 2023. godine kada je borba za vlast Vojske i RSF-a prerasla u otvorene borbe u Kartumu i drugim delovima zemlje. Aerodrom je teško oštećen već u prvim nedeljama rata.

U razornom ratu je poginulo više od 40.000 ljudi, po podacima UN, ali humanitarne grupe kažu da je to potcenjen broj i da bi pravi broj mogao biti mnogo veći.

To je stvorilo najveću humanitarnu krizu u svetu, sa više od 14 miliona ljudi u izbeglištvu, podstaklo epidemije i masovnu glad u Sudanu.

(Beta)

