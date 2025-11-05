Zohran Mamdani pobednik u trci za gradonačelnika Njujorka

Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalista, pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, čime je postao prvi musliman indijskog porekla na čelu najvećeg američkog grada.

On je tokom izborne kampanje isticao da će povratiti vlasti radničkoj klasi i boriti se protiv neprijateljske administracije predsednika Donalda Trampa.

Kao predstavnik progresivnog krila Demokratske stranke Mamdani je pobedio bivšeg gvernera Njujora Endrua Kuoma koji se kandidovao kao nezavisni kandidat i republikanca Kertisa Slivu.

Mamdani sada mora „da kormilari kroz beskrajne zahteve najvećeg američkog grada“ i ispuni ambiciozne, a po nekima nerealistična izborna obećanja, piše agencija AP.

On će biti prvi gradonačelnik Njujorka musliman, prvi južnoazijskog porekla. Biće i drugi najmlađi gradonačelnik Njujorka u istoriji grada kada bude položio zakletvu, u januaru.

Pre njega je Hju Grant imao 31 godinu kada je inaugurisan za gradonačelnika 1889. godine.

„Konvencionalna mudrost bi vam rekla da sam daleko od savršenog kandidata.Mlad sam upkos svojim najvećim naporima da ostarim. Musliman sam, demokratski socijalistsa i što je najteže, odbijam da se izvinjavam za bilo šta od ovoga“, rekao je Mamdani okupljenim pristalicama na pobdeničkom slavlju.

On je opisao svoju pobedu kao podsticaj radnicima koji sa teškoćama sastavljaju kraj s krajem.

Izjavio je da je Njujujork „isporučio večeras mandat za promene“ i obećao da će se svaki dan buditi sa jedinstvenim ciljem da učini grad boljim za te radnike nego što je bio dan ranije.

Više od dva miliona Njujorčana je glasalo, što je najveća izlaznost u trci za gradonačelnika u više od 50 godina, prema navodima uprave grada. Sa oko 90 odsto prebrojanih glasova Mamdani je imao prednost od oko devet procentnih poena ispred Kuoma.

Predsednik SAD Donald Tramp ga je prikazao kao lice radikalnije Demokratske stranke „koja nije u skladu sa mejnstrim Amerikom“, i više puta je pretio da će prekinuti savezno finansiranje grada, i čak da će preuzeti grad, ako Mamdani pobedi.

Nakon objave o Mamdanijevoj pobedi, Kuomo je priznao poraz i čestitao novoizabranom gradonačelniku, pozvavši građane da podrže tranziciju vlasti.

Kuomo, koji je podneo ostavku pre četiri godine uz navode o seksualnom uznemiravanju koje i dalje negira, bio je opterećen prošlošću tokom trke i kritikovan zbog vođenja negativne kampanje.

Tramp ne samo da je pretio da će kazniti grad već je nagovestio da bi mogao da uhapsi i deportuje Mamdanija ako pobedi. Mamdani je rošen u Ugandi gde je proveo rano detinjstvo ali je odrastao u Njujorku i postao državljanin SAD 2018. godine.

U svom govoru Mamdani se direktno osvrnuo na Trampa.

„Njujork će ostati grad imigranta, grad koji su izgradili imigranti, koji pokreću imigranti i od večeras koji predvodi imigrant“, rekao je Mamdani dodajući da ako „neko može da pokaže naciji koju je izdao Donald Tramp kako da ga porazi, to je grad koji ga je podigao“.

Izgledalo je kao da je Tramp priznao Mamdanijeve izazove u objavi na svojoj mreži Trut Soušal jer je napisao „I tako počinje“.

(Beta)

