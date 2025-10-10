Zrenjanin ima ispravnu vodu za piće, apsolutno bezbednu i u skladu sa svim pravilnici

Posle više od 21 godine Zrenjanin ima ispravnu vodu za piće, apsolutno bezbednu i u skladu sa svim pravilnicima i regulativama, rekao je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura obraćajući se novinarima u Gradskoj kući u tom gradu.

Kazao je da je monitoring vode u vodovodnoj mreži trajao do 22. maja ove godine i da je taj dan određen kao dan kada je zdrava pijaća voda krenula iz fabrike vode i da je u međuvremenu urađeno na stotine analiza, a da su se prethodnih dana stvorili uslovi da JKP „Vodovod i kanalizacija“ podnese zahtev nadležnoj sanitarnoj inspektorki da se rešenje kojim je uvedena zabrana vode za piće stavi van snage.

„Voda za piće u Zrenjaninu je ispravna, bezbedna za upotrebu, za kuvanje, tačnije, dozvoljena je za sve ono za šta je do sada bila zabranjena, ovo je istorijski dan za Zrenjanin i želim da se zahvalim, pre svega građanima Zrenjanina koji su imali strpljenja“, kazao je Salapura.

Zahvalio se i članovima njegovog tima, pomoćnicima i eksternim stručnjacima, autoritetima iz hemijsko – tehnoloških, pravnih i građevinskih oblasti koji su, kako je naveo, bili od pomoći, kao i zrenjaninskim komunalnim i investitoru.

Rekao je i da se do rešenja problema zdrave pijaće vode nije moglo doći da nije bilo pomoći i podrške Vlade Republike Srbije i Vlade Vojvodine.

„Gotovo na svaki sat stižu nam čestitke i pohvale, stižu i pitanja, ima i osporavanja i naš cilj jeste da uverimo sve naše građane da je voda u vodovodnoj mreži ispravna za piće i u tom smislu ćemo u narednom periodu organizovati konferenciju za novinare na kojoj će da će govoriti autoriteti i stručnjaci merodavni da na jedan stručni način razgovaraju i pričaju o ovome“, poručio je on.

(Beta)

