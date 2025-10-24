Zrenjaninska opozicija traži od predsednika Skupštine grada da podnese ostavku

Zrenjaninska opozicija zatražila je danas od predsednika Skupštine grada Čedomira Janjića da podnese ostavku zbog toga što nije raspisao izbore za savete mesnih zajednica i što je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu protiv njega pokrenulo postupak.

„Smatramo da je, posle nesagledive štete koju je Janjić naneo mesnim zajednicama, gradu Zrenjaninu i njegovim građanima, to jedino ispravno što može da uradi“, saopštili su danas odbornici zrenjaninske opozicije.

Naveli su da se protive kršenju Ustava Srbije, Zakona o lokalnoj samoupravi i da nije u redu što je građanima uskraćeno pravo da biraju i budu birani.

„Čedomir Janjić je sve to učinio. Na njemu je da da odgovor na pitanje da li je to radio sam ili ga je neko na to primorao? Građani i građanke Zrenjanina traže pravdu i slobodu“, poručili su iz Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani, Narodnog pokreta Srbije, Srbija centra i Pokreta slobodnih građana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com