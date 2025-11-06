Zrenjaninski Vodovod objavio izveštaje o analizi vode, tvrde da je ispravna od polovine septembra

Zrenjaninsko Javno-komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ objavilo je na svom zvaničnom sajtu 40 izveštaja o analizi vode, koji su, kako tvrde, pokazali da je kvalitet vode u celoj vodovodnoj mreži od druge polovine septembra bio u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Objavljene su analize vode rađene na izlazu iz postrojenja iz juna, jula, avgusta i septembra meseca, kao i tri V analize iz juna meseca.

Kako su saopštili, analize je uradio Zavod za javno zdravlje Zrenjanin i u narednom periodu „Vodovod“ će nastaviti da objavljuje izveštaje o analizi vode na svom sajtu.

Naveli su da je kontinuirano snabdevanje gradske vodovodne mreže prečišćenom vodom sa postrojenja od 21. maja bilo neophodno kako bi se, uz ispiranje vodovodne mreže, izvršio i monitoring kompletne vodovodne mreže i utvrdio stepen eventualne degradacije kvaliteta vode nakon prolaska kroz mrežu.

Naveli su i da je od druge polovine septembra kvalitet vode u celoj mreži bio u skladu sa Pravilnikom i nije se menjao, čime je potvrđeno da vodovodna mreža ne utiče na degradaciju kvaliteta vode.

Time su se stekli uslovi da „Vodovod“ podnese Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Sektoru za sanitarni nadzor, Odeljenju za sanitarnu inspekciju Zrenjanin, zahtev za stavljanje van snage Rešenja o zabrani upotrebe vode za piće iz gradske vodovodne mreže od 14. januara 2014. godine.

Sanitarni inspektor doneo je 9. oktobra rešenje o stavljanju van snage tog rešenja, čime se potvrđuje da je voda u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće i samim tim ispravna za upotrebu.

„Od 21. maja postrojenje za prečišćavanje vode u kontinuitetu u gradsku vodovodnu mrežu distribuira prečišćenu vodu u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, čime je kompanija ‘Panonija vode’ (Metito) ispunila svoju ugovornu obavezu“, saopšteno je danas iz Vodovoda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com