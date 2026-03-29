Žujović: Ovo nisu izbori, već uterivanje straha i ogoljeno nasilje

Osnivač Liberala i demokrata (LIBDEM) Đorđo Žujović ocenio je da današnji lokalni izbori prolaze u atmosferi "uterivanja straha i ogoljenog nasilja" zbog potrebe predsednika države Aleksandar Vučića da vlada i u najmanjem mestu Srbije.

„Današnji izbori u devet opština i jednom gradu u Srbiji ne mogu se nazvati ni približno slobodnim, a posebno ne bezbednim. Svakog minuta svedočimo krvavim glavama, maskiranim huliganima i policiji koja je, izgleda, odlučila da danas ne radi svoj posao“, naveo je Žujović, u pisanoj izjavi.

Kako je istakao, „Vučić, svojom agresivnošću i potrebom da vlada i u najmanjem mestu u državi, ohrabrio je pojedince iz svoje stranke i one koji im pomažu da kidišu na ljude koji drugačije misle“.

„Kao rezultat svega toga, imamo vanrednu situaciju u kojoj se najmanje priča o izborima i kandidatima, a iz minuta u minut broje se krvave glave i polomljene ruke i noge“, konstatovao je Žujović.

Istakao je da je „u ovakvoj atmosferi dočekati predstojeće parlamentarne izbore potpuno je uzaludno, a odgovornost i pamet sada su na svakom građaninu, pošto je vlast odlučila da je za nju rešenje samo gola sila“.

(Beta)

