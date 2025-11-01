Zvaničnica SAD: Nema više američke strategije promena režima

Direktorka američke Nacionalne obaveštajne službe Talsi Gabard (Tulsi Gabbard) rekla je zvaničnicima na Bliskom istoku da je američka strategija „promene režima i izgradnje država“ završena pod predsednikom Donaldom Trampom.

Ona je ovo izjavila na godišnjem bezbednosnom samitu u Bahreinu „Dijalog Maname“ koji je u petak priredio Međunarodni institut za bezbednosne studije.

U Trampovom drugom mandatu raniji američki ciljevi podržavanja ljudskih prava i promociju demokratije u regionu zamenjeni su naglaskom na ekonomski prosperitet i regionalnu stabilnost.

To uključuje obezbeđenje primirja kojim je prekinut rat Izraela i Hamasa u Gazi, kao i osiguranje okončanja izraelskog 12-dnevnog rata protiv Irana posle slanja američkih bombardera da gađaju iranska nuklearna postrojenja.

„Decenijama je naša spoljna politika bila zarobljena u kontraproduktivnom i beskonačnom ciklusu smena režima ili izgradnje država“, rekla je Gaabard, bivša poslanica Havaja u Kongresu SAD i veteranka Nacionalne garde američke vojske.

To je, kako je dodala, bio pristup koji je bez razlike primenjen na sve, po kojem su se rušili režimi, pokušalo nametanje američkog sistema vladavine drugim, intervenisanje u sukobima koji se jedva razumeju i sticanje više neprijatelja nego prijatelja.

Rezultat su potrošene hiljade milijradi dolara, bezbroj izgubljenih života i u mnogim slučajeva stvaranje većih bezbednosnih pretnji“, rekla je Gabard.

(Beta)

