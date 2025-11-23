Zvaničnici SAD i Ukrajine: Dobar napredak u razgovorima u Švajcarskoj o miru u Ukrajini

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) i pregovarač Ukrajine Andrij Jermak pozdravili su večeras „dobar napredak“ u pregovorima koji se nastavljaju u Ženevi, u Švajcarskoj, o planu predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) za okončanje ruskog rata u Ukrajini, ali nisu izneli u čemu se sastoji taj napredak.

U američkoj delegaciji su zet američkog predsednika Džared Kušner (Jared Kuschner) i vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, general Aleksas Grinkevič (Alexus).

Rubio je novinarima rekao da je to bio „najproduktivniji i najznačajniji sastanak do sada u celom ovom procesu“, ali je priznao da „još ima posla“.

„Ostvarili smo veoma dobar napredak“, rekao je Jermak, „desna ruka“ predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, pre nego što se vratio pregovorima.

Ni jdan ni drugi nisu izneli detalje pregovora o američkom plana od 28 tačaka čiji je cilj da okonča rat započet ruskom invazijom Ukrajine u februaru 2022. godine, a nesmanjenom žestinom i dalje traje.

Tramp je najpre Zelenskom dao rok do 27. novembra da prihvati plan, mada je u subotu rekao da to nije njegova „konačna ponuda“.

Prvobitna verzija dokumenta naišla je na protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika koji su danas došli u Ženevu da bi sprečili da se mirovni sporazum svede na kapitulaciju Ukrajine.

Početni tekst kojeg je pozdravio predsednik Rusije Vladimir Putin, udovoljava ključnim zahtevima Moskve: da joj Ukrajina preda delove teritorije, da pristane da smanji veličinu svoje vojske i da odustane od članstva u NATO-u. S druge strane, plan nudi zapadne garancije bezbednosi Ukrajine da bi se sprečili dalji ruski napadi.

Plan predviđa okončanje izolacije Rusije od zapadnog sveta, njen povratak u G8 i postepeno ukidanje sankcija.

Zelenski je danas rekao da je „lično“ zahvalan Trampu koji je prethodno na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je još jednom optužio Kijev da „ne pokazuje zahvalnost“.

U Ženevi su delegacije SAD, Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja danas imale mnogobrojne sastanke, na kojima su Evropljani nastojali da osiguraju da ne budu isključeni iz pregovora o miru.

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je tokom putovanja po Africi telefonom razgovarao sa Zelenskim, a nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) je tokom samita G20 u Johanesburgu izrazio sumnju da se dogovor o planu SAD može postići do Trampovog roka, 27. novembra, jer smatra da „plan treba da bude održiv“.

Predsednica Evropske Komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) je rekla da „Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo da sama bira svoju sudbinu“, podsetila da je „izabrala evropsku“ i naglasila da „centralna“ uloga Evropske unije treba da bude „u potpunosti priznata“ u svakom mirovnom planu za Ukrajinu.

Na samitu G20 u Johanesburgu, 11 zemalja, pre svega evropskih, u subotu je u deklaraciji navelo da će američki plan „zahtevati dalji rad“ jer strahuju da će Ukrajinu „ostaviti ranjivom na buduće napade“.

Sastanak lidera EU o Ukrajini zakazan je za ponedeljak, tokom samita sa afričkim liderima u Angoli, a francuski predsednik je za utorak najavio video-konferencijski sastanak država koje podržavaju Ukrajinu.

(Beta)

