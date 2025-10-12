Zvaničnici UN i GHF: Ukidaju se centri GHF za humanitarnu pomoć u Gazi, distribuciju preuzimaju UN

Centri za distribuciju humanitarne pomoći kontroverzne Humanitarne fomdacije za Gazu (GHF), koju podržavaju Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael, postepeno prestaju sa radom prema sporazumu o prekidu vatre, izjavili su danas zvaničnici.

Nekoliko očevidaca je saopštilo da su tri distributivna centra GHF u različitim delovima Pojasa Gaze već napuštena.

Palestinci, humanitarni radnici i zdravstveni zvaničnici rekli su da su stanovnici najugroženijih područja, da bi došli do pomoći GHF, morali da rizikuju svoje živote, imajući u vidu da je put do centara obezbeđivala izraelska vojska, koja je neretko pucala na civile i tako ubila nekoliko stotina ljude.

Izraelska vojska tvrdi da je ispaljivala samo upozoravajuće hice kako bi kontrolisala mase Palestinaca.

Trenutni plan za GHF, prema tamošnjim zvaničnicima, nalaže da se Pojas Gaze snabdeva sredstvima drugih humanitarnih organizacija, a portparol GHF je rekao da će neke njene lokacije biti privremeno zatvorene nakon transfera talaca militantne palestinske grupe Hamasa u Izrael.

Ujedinjene nacije (UN) su se uporno protivile radu GHF, a one se spremaju da povećaju pomoć Pojasu Gaze, gde se priprema isporuka 170.000 tona hrane i lekova.

Izraelska vojna organizacija zadužena za humanitarnu pomoć u Gazi (COGAT) saopštila je da se očekuje da će količina pomoći koja ulazi na palestinsku teritoriju dostići oko 600 kamiona dnevno, kako je predviđeno sporazumom, dok smatra da je budućnost GHF “neizvesna”.

Šef humanitarne organizacije UN Tom Flečer izjavio je da su kamioni sa humanitarnom pomoći počeli danas da stižu u Gazu u nedelju, ali ne u obimu kojem se nadaju u narednim danima i nedeljama.

“Veliki deo Gaze je pustoš, ali ja sam apsolutno odlučan da nećemo propasti. Uložićemo sve snage da bismo ispunili očekivanja naroda Gaze”, rekao je Flečer.

COGAT je saopštio da je budućnost GHF-a u Gazi neizvesna.

Izrael je nameravao da grupa privatnih organizacija zameni sistem distribucije hrane UN, pod obrazloženjem da Hamas preusmerava velike količine pomoći, što su UN negirale.

UN su se protivile stvaranju GHF jer, kako tvrde, njen sistem daje Izraelu kontrolu nad distribucijom hrane i primorava Palestince na interno raseljavanje.

Četiri punkta GHF su se nalazila u zonama pod izraelskom vojnom kontrolom, a Palestinci su svakodnevno morali da pešače kilometrima do njih.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je više od 2.500 ljudi poginulo, a stotine su ranjene samo tokom traženja pomoći, bilo na putu do lokacija GHF ili ispred punktova, gde je izraelska vojska pucala u masu.

GHF tvrdi da nije bilo nasilja u stanicama za pružanje pomoći, ali je priznao potencijalne opasnosti sa kojima se ljudi suočavaju kada putuju do njih peške.

(Beta)

