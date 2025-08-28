Zvaničnik EK u Beogradu: EU svesna ozbiljnosti situacije u Srbiji

Visoki zvaničnik Evropske komisije Gert Jan Kopman rekao je danas u Beogradu da je Evropska unija svesna ozbiljnosti situacije u Srbiji i ukazao da su neophodni poštovanje vladavine prava, nezavisnost institucija i borba protiv korupcije, saopštila je Skupština Srbije.

„To su ključne vrednosti na kojima se bazira Evropska unija. To su istovremeno i zahtevi studenata i građana koji protestuju“, kazao je Kopman, generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, na sastanku sa predstavnicima opozicionih poslaničkih grupa.

Kopman je, kako se navodi, izrazio uverenje da proces evropskih integracija omogućava i napredak u organizovanju i održavanju fer izbora, i ukazao da u tom procesu treba da učestvuju svi društveni akteri – vlast, opozicija i civilno društvo, i da sama EU treba više da se angažuje.

Na sastanku su bili poslanici Borko Stefanović (Stranka slobode i pravde), Ana Jakovljević (Narodni pokret Srbije), Stefan Janjić (Srbija centar), Vladimir Pajić (Pokret slobodnih građana), Aleksandar Pavić (Mi – snaga naroda) i Željko Veselinović (Pokret radnika Sloga – struka), i šef Delegacije EU u Srbiji Andreas Fon Bekerat.

Poslanici su Kopmana i Fon Bekerata detaljnije informisali o stanju u zemlji, posebno o problemima u izboru članova Saveta REM i reviziji biračkog spiska, navodeći da vlast manipuliše tim procesima. Bilo je reči i o razlozima pada podrške građana Srbije članstvu u EU, navodi se u saopštenju.

Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, rekao je da se Srbija nalazi u konstantnoj političkoj, društvenoj i ekonomskoj krizi od tragičnog pada nadstrešnice na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu.

„U okolnostima sve nasilnijeg obračunavanja sa demonstrantima i odsustva pravde, građani traže izbore, kao jedini put izlaska iz krize. Posredovanje Evropske unije, kako bi se održali slobodni i fer izbori, bilo bi od velike koristi“, kazao je Stefanović.

Pajić, član Predsedništva Pokreta slobodnih građana, rekao je da Srbija ima ozbiljne probleme sa bazičnim ljudskim pravima i osnovnim slobodama i da zabrinjava i to što postoje osnovane sumnje i svedočanstva da se sredstva Evropske unije zloupotrebljavaju i troše „na korupciju, represiju i održavanje vlasti antievropskog režima“, saopštio je PSG.

