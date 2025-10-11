Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Razoružanje militantne palestinske grupe Hamas „ne dolazi u obzir“, iako je to deo plana za primirje u Pojasu Gaze, izjavio je danas visoki zvaničnik tog pokreta.

„Predložena predaja oružja ne dolazi u obzir i nije predmet pregovora“, izjavio je on.

Izrael i Hamas su u četvrtak, 9. oktobra postigli sporazum o prekidu vatre, kojim bi se okončao rat koji u Pojasu Gaze koji traje od oktobra 2023. godine.

U sporazumu posreduju i Sjedinjene Američke Države (SAD), a njega je predložio predsednik te zemlje Donald Tramp (Trump).

Dogovorom je predviđeno oslobađanje talaca u Gazi u roku od 72 sata, u zamenu za zatvorenike koje drži Izrael, kao i puštanje humanitarne pomoći u Pojas.

Druga faza plana od 20 tačaka tiče se razoružanja Hamasa, progona njegovih boraca i nastavka postepenog povlačenja izraelske vojske iz Gaze.

(Beta)

