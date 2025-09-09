Zvaničnik Hamasa rekao da je bilo mrtvih u napadu u Dohi

Zvaničnik palestinskog pokreta Hamas izjavio je Al Džaziri da u izraelskom napadu u Dohi ima nekoliko mrtvih, ali da su vođe pokreta preživele.

„Vođe Hamasa preživele su ovaj kukavički pokušaj atentata, uključujući i na glavnog pregovarača Halila el Haju“, rekao je katarskoj televiziji član političkog biroa Hamasa Suheil el Hindi.

Prema njegovim rečima, u napadu je stradalo nekoliko ljudi, među kojima sin Halila el Haje i direktor njegove kancelarije.

Izraelske vlasti saopštile su da su izvele napad na visoke zvaničnike palestinskog islamističkog pokreta Hamas, ubrzo nakon što su se čule eksplozije u Dohi, glavnom gradu Katara.

Katar je potvrdio da su napadi bili usmereni na kuće lidera Hamasa i osudio napad kao „kukavički“.

(Beta)

