Zvaničnik Irana tvrdi: Možemo da gađamo bilo koju lokaciju koju odaberemo

Predsednik Parlamenta Irana Bager Galibaf izneo je danas tvrdnju da je vojska njegive države u stanju da gađa "bilo koju lokaciju" koju izabere, prenosi Si-En-En (CNN).

Time je Galibaf je odbacio tvrdnje predsednika SAD Donalda Trampa da su gotovo uništeni kapaciteti Irana da ispaljuje rakete.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Galibaf je rekao da su prethodna ispaljivanja iranskih projektila imala za cilj da „oslepe neprijateljske radare i odbrambene sisteme“.

Posledica, prema njegovim rečima, jeste to što Iran sada može da „gađa bilo koju lokaciju koju izabere – sa manje projektila“.

Galibaf je objavio ovu izjavu pošto je Tramp za vikend rekao Ej-Bi-Siju (ABC) da je „najveći deo“ iranskih projektila i drugog oružja uništen.

Predsednik Francuske Emanuel Makron takođe je danas doveo u sumnju tvrdnje iz SAD.

„Već je naneta značajna šteta iranskim vojnim balističkim raketnim sposobnostima, ali Iran nastavlja da napada nekoliko zemalja u regionu i stoga njegove sposobnosti nisu svedene na nulu“, rekao je Makron francuskim medijima.

Iranska revolucionarna garda je iznela tvrdnju da je počela „najintenzivniju i najsnažniju operaciju“ otkako su SAD i Izrael pre 12 dana napali Iran.

Po navodima Garde, napadi su izvedeni prošle noći projektilima na mete u Izraelu i američke snage po regionu, a korišćeni su, pored ostalog, projektili dugog dometa Koramšahr.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com