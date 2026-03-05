Zvaničnik NATO-a: U potpunosti odbacujemo tvrdnju da je Bondstil korišćen za napade na Iran

NATO je večeras odbacio navode da je vojna baza "Bondstil" (Camp Bondsteel) na Kosovu korišćena za američke napade na Iran i ukazao da ne učestvuje kao organizacija u aktuelnoj vojnoj kampanji protiv iranskih vlasti.

„Ta tvrdnja je lažna i mi je u potpunosti odbacujemo“, rekao je zvaničnik NATO-a agenciji Beta, upitan o tvrdnjama na društvenim mrežama da su rakete ka Iranu lansirane iz baze „Bondstil“, koja je i operativni štab misije KFOR.

Zvaničnik NATO-a je u odgovoru Beti naveo da je generalni sekretar zapadne alijanse Mark Rute „već jasno stavio do znanja da NATO kao entitet nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima“.

Misija KFOR na Kosovu, dodao je zvaničnik NATO-a, nastavlja da sprovodi svoj mandat – da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine, u svakom trenutku, nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i misijom Euleks.

Zvaničnik zapadne alijanse je naveo i da SAD imaju gotovo 600 vojnika u sastavu misije KFOR i da „nastavljaju da igraju ključnu ulogu u podržavanju trajne bezbednosti širom Kosova i regionalne stabilnosti“, i u okviru te misije predvođene NATO-om.

(Beta)

