Zvaničnik NATO: Alijansa čvrsto posvećena stabilnosti Zapadnog Balkana

NATO je čvrsto posvećen stabilnosti Zapadnog Balkana koji je od strateškog značaja za Alijansu i neće dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakuum u regionu, rekao je u Briselu zvaničnik NATO.

U izjavi dostavljenoj novinarima, uoči predstojećeg sastanka ministara odbrane članica NATO, zvaničnik je istakao da NATO radi na promociji stabilnosti, bezbednosti i saradnje na Zapadnom Balkanu i da region ostaje visoko na agendi Severnoatlatnskog vojnog saveza.

To je region od strateškog značaja za Alijansu. Naša posvećenost stabilnosti regiona je čvrsta i nećemo dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakuum, naveo je zvaničnik.

Ministri odbrane članica tog vojnog saveza sastaće se u četvrtak, 12. novembra, a glavne teme sastanka biće povećanje investicija u odbranu i proizvodnju odbrambene industrije i nastavak podrške Ukrajini čija je bezbednost, kako je istakao zvaničnik, usko povezana sa bezbednošću Alijanse.

Očekuje se da će ministri takođe razmeniti mišljenja o sprovođenju svih misija i aktivnosti koje predvodi NATO, uključujući KFOR, koja je najduža i trenutno najveća misija Alijanse.

Ministri odbrane će razmotriti napredak postignut od samita u Hagu prošle godine i pripremiti se za naredni samit NATO, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari.

U četvrtak će biti održan i neformalni sastanak Saveta NATO-Ukrajina, na kojem će učestvovati ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

(Beta)

