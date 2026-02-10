Zvaničnik NATO: Zabrinjavajući trendovi na Zapadnom Balkanu zahtevaju pažljivo praćenje situacije

NATO posvećuje veliku pažnju regionu Zapadnog Balkana posebno imajući u vidu zabrinjavajuće trendove poslednjih godina, rekao je zvaničnik NATO, istakavši da za stabilnost regiona veliku odgovornost snose lokalni lideri.

U razgovoru sa novinarima sa Zapadnog Balkana u Briselu, zvaničnik je rekao da Zapadni Balkan ima stratešku važnost i da NATO ostaje čvrsto posvećen dugoročnoj stabilnosti i da „neće dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakuum u regionu“.

„Vidimo neke zabrinjavajuće trendove u regionu, posebno poslednjih nekoliko godina, što zahteva pažljivo praćenje razvoja situacije“, rekao je zvaničnik, podsetivši da su incidenti na Kosovu 2023. godine izazvali veliku zabrinutost među saveznicima jer to ne utiče samo na Kosovo, nego ima potencijal da izazove šire posledice.

Pored toga, zvaničnik je ukazao i na druge zabrinjavajuće trendove na Zapadnom Balkanu, kao što su dezinformacione kampanje, hibridne pretnje, političke tenzije, retorika koja izaziva podele i nepostojanje napretka u dijalogu Srbije i Kosova.

„Ne vidimo potencijal za eskalaciju, bar ne u ovom trenutku, ali vidimo puno razloga da ostanemo oprezni i angažovani i da nastavimo da pažljivo pratimo situaciju, što NATO čini i nastaviće to da radi“, kazao je zvaničnik.

On je rekao da ono što se dešava u regionu ne dešava se u vakuumu.

„Region takođe nije imun na spoljašnje trendove i pretnje, a ovaj region je možda još ranjiviji zbog političke, bezbednosne osetljivosti zbog čega verujemo da NATO kao stabilizujući akter i drugi međunarodni igrači imaju razloga da budu oprezniji i angažovaniji“, kazao je zvaničnik.

NATO zajedno sa Evropskom unijom i međunarodnom zajednicom podržava mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu ali oni to ne mogu da postignu sami, istakao je zvaničnik i dodao da je ogromna odgovornost na lokalnim liderima.

„Lokalni političari i lideri imaju odgovornost za održavanje stabilnosti u svojim zemljama i zato pozivamo lidere u BiH, Srbiji i na Kosovu da se konstrkutkivno angažuju da bi se postigao prosperitet, trajni mir, stabilnost i napredak u reformama i procesima integracija“, rekao je zvaničnik novinarima uoči sastanka ministara odbrane članica NATO, 12. februara.

Zvaničnik je naveo da je Srbija važan partner NATO za regionalnu stabilnost i da je jačanje odnosa u obostranom interesu, ponovo istakavši da zapadni vojni savez traži punu odgovornost za napad na pripadnike KFOR-a u maju 2023. u Zvečanu i sukobe u selu Banjska u septembru iste godine.

On je rekao da postoje redovni kontakti generalnog sekretara NATO Marka Rutea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uključujući o pitanjima incidenata na Kosovu.

Kako je podsetio, posle 2023. godine povećan je broj pripadnika KFOR-a za 1.000 vojnika, ali se zbog poboljšane bezbednosne situacije broj trupa ponovo postepeno smanjuje na nivo pre 2023.

KFOR trenutno ima više od 4.600 pripadnika iz 33 zemlje i daje „opipljiv doprinos miru i stabilnosti u regionu“, rekao je zvaničnik.

Ipak, kako je istakao, jasno je da rešenje „nije vojno rešenje, nego kroz politički dijalog“ i NATO zato podržava dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU i nada se da će uskoro biti postignut neki napredak jer je to od ključne važnosti za dugotrajnu stabilnost u regionu.

„Nije samo na međunarodnoj zajednici, nego na akterima u regionu da preduzmu neophodne korake i kompromis u cilju postizanja trajnog rešenja“, kazao je zvaničnik.

NATO je otvoren da dalje širi partnerstvo sa Srbijom zasnovano na međusobnom poverenju i poštovanju zajedničkih vrednosti, rekao je zvaničnik i dodao da postoje mogućnosti za unapređenje saradnje u okviru Partnerstva za mir ove godine, kada se obeležava 20. godina tog partnerstva.

NATO takođe podržava naučne projekte institucija u zemljama regiona u oblasti bezbednosti, u okviru programa Nauka za mir i sigurnost, u kojem Srbija učestvuje sa 11 projekata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com