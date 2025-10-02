Zvaničnik: Nema znakova života ispod srušene škole u Indoneziji, 59 osoba se vode kao nestale

Spasioci nisu danas zabeležili znakove života pod ruševinama islamske škole koja se srušila pre tri dana u Indoneziji, a 59 osoba se i dalje vode kao nestale, rekao je zvaničnik.

Zgrada se urušila u ponedeljak popodne, dok su stotine ljudi, uglavnom dečaka prisustvovale molitivi u sali za molitve u islamističkoj školi i internatu, u provinciji Istočna Java.

Broj nestalih je povećan sa prvobitnih 38 na 91 pre nego što je objavljen novi bilans, a zvaničnici su potvrdile da je pet osoba poginulo.

Juče su pet preživelih i dva tela izvučeni iz ruševina škole koja se nalazi 30 kilometara od grada Srabaja, istočno od velikog ostrva Jave.

„Upotrebili smo visoko tehnološku opremu kao što su termički dronovi i nije bilo više nikakvog znaka života“, rekao je M. Suharianto, direktor Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama.

Direktor agencije rekao je da se nada da svi nestali nisu pod ruševinama navodeći slučaj žene koja je oplakivala smrt sina a našla ga je kasnije živog i zdravog.

„Spasilački tim je odlučio da pređe u narednu fazu potrage, korišćenjem teške opreme, rekao je on.

Sada se 59 ljudi vode kao nestali i pretpostavlja se da su zarobljeni pod ruševinama, objavio je Abdul Muhari, portparol Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama.

Otvorena je istraga o uzrocima urušavanja škole. Stručnjaci u prvim procenama govore o problemima sa konstrukcijom i neodgovarajućim normama izgradnje.

(Beta)

