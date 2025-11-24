Zvaničnik: SAD i Ukrajina znatno revidirali Trampov plan na pregovorima u Ženevi

Predstavnici SAD i Ukrajine su na pregovorima u Ženevi znatno revidirali plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rusko-ukrajinskog sukoba, a tačke koje su i dalje sporne treba da reše predsednici dve zemlje, piše danas londonski Fajnenšel tajms.

Prvi zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine Sergij Kisljica, koji je bio deo ukrajinske delegacije na pregovorima u Ženevi, rekao je za Fajnenšel tajms da su predstavnici SAD i Ukrajine smanjili Trampov plan sa 28 na 19 tačaka, i da je od prvobitne verzije „veoma malo ostalo“ u novom nacrtu.

„Posle nekoliko sati teških pregovora, predstavnici SAD i Ukrajine postigli su dogovor o nekoliko pitanja, ali su najkontroverznije tačke stavili u zagrade kako bi Donald Tramp i (predsednik Ukrajine) Volodimir Zelenski mogli da ih reše“, kazao je Kisljica.

Među tim spornim tačkama su teritorijalna pitanja, budući da Ukrajina ne prihvata zahtev Rusije da se odrekne delova Donbasa koji trenutno nisu pod kontrolom Moskve, kao i odnosi NATO-a, Rusije i SAD.

Ukrajinski predstavnici su na pregovorima rekli da nemaju mandat da donose odluke o ustupanju teritorije, što je bio deo Trampovog plana, jer Ustav Ukrajine zahteva referendum o tom pitanju.

Pregovori SAD, Ukrajine i evropskih sila u Ženevi organizovani su radi revidiranja Trampovog plana od 28 tačaka, koji je izazvao uzbunu jer se u velikoj meri poklapao sa zahtevima Rusije za okončanje gotovo četvorogodišnjog rata, započetog njenom invazijom na Ukrajinu.

Trampov plan, objavljen 19. novembra, predviđao je ukrajinsko priznanje Donbasa i Krima kao delova Rusije, smanjenje vojske Ukrajine i obima vojne pomoći Kijevu, i pristanak Kijeva da ruski dobije status zvaničnog jezika u Ukrajini. Plan je predviđao i obavezivanje Kijeva i NATO-a da Ukrajina neće postati deo zapadne vojne alijanse u budućnosti.

Do pregovora u Ženevi je došlo pošto su evropski zvaničnici bili iznenađeni Trampovim planom, za koji su ocenili da ugrožava bezbednost njihovih zemalja.

Tramp, koji je Ukrajinu optužio da nije dovoljno zahvalna SAD na vojnoj podršci dok su pregovori bili u toku, ranije danas je nagovestio da se proces možda kreće u dobrom smeru.

„Da li je zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine? Ne verujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda dešava“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušl.

Tramp je ranije dao Ukrajini rok do četvrtka da prihvati njegov plan, ali je američki državni sekretar Marko Rubio u međuvremenu umanjio značaj tog roka, rekavši da zvaničnici mogu da nastave pregovore.

Spoljnopolitički savetnik predsednika Rusije Jurij Ušakov kazao je danas da Trampov plan, koji je Kremlj dobio pre pregovora u Ženevi, sadrži mnoge odredbe koje „deluju prihvatljivo“ Moskvi, prenose ruski državni mediji.

Ušakov je kazao da je Kremlj jutros saznao i za evropski mirovni plan od 27 tačaka, koji Moskvi ne odgovara jer je „na prvi pogled, potpuno nekonstruktivan“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da ruski zvaničnici još nisu videli revidiran mirovni plan, navodi Asošiejted pres.

Peskov je dodao da sastanak američke i ruske delegacije nije u planu ove nedelje, ali da ruska strana ostaje „otvorena za takve kontakte“.

Britanski premijer Kir Starmer rekao je da će ukrajinski saveznici u Koaliciji voljnih, što je širok termin za oko 30 zemalja koje podržavaju Kijev, sutra razgovarati o pregovorima putem video veze.

Nemački kancelar Fridrih Merc pozdravio je „privremeni rezultat“ pregovora u Ženevi, rekavši da je američki predlog „sada izmenjen u značajnim delovima“, ne navodeći detalje.

Trampov mirovni plan je predstavljen u mračnom periodu za Zelenskog, čija zemlja je pod velikim pritiskom na prvoj liniji fronta i nema dovoljno novca. Zelenski uz to pokušava da potisne veliki korupcijski skandal koji je nedavno uzdrmao njegovu vladu.

(Beta)

