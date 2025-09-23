Zvaničnik Vlade Albanije smenjen jer je pušio u restoranu u SAD

Ministarka unutrašnjih poslova Albanije Albana Kočiu je potvrdila da je smenila svog zamenika zbog nepoštovanja zabrane pušenja u jednom restoranu u SAD.

Na Fejsbuku je napisala da je smenila Andija Mahilu na osnovu prijave državljanina Albanije koji živi u Njujorku gde je Mahila koji je bio u poseti, u restoranu popušio cigaretu „što je izazvalo uznemirenje među prisutnima“.

Konfirmoj sa ka dalë në shtyp lidhur me largimin e zëvendës ministrit. Kam marrë një denoncim nga një bashkatdhetari…

Posted by Albana Koçiu on Monday, September 22, 2025

Albana Kočiu je prva žena na čelu policije u istoriji Albanije, a u prethodnoj vladi je bila ministarka zdravstva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com