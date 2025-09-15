10 najsmešnijih filmova u poslednjih 25 godina uz koje je zagarantovan smeh do suza

Komedija je možda najteži žanr, ali kada se pogodi prava formula — smeh je zagarantovan. Poslednjih 25 godina donelo nam je nezaboravne filmove koji su postali klasici, citiraju se svakodnevno i gledaju iznova bez dosade. Od britanskog humora do američkih urnebesa, ovo su naslovi koji su obeležili četvrt veka smeha.

1. Borat (2006)

Sacha Baron Cohen je stvorio lik koji je istovremeno šokantan, urnebesan i društveno provokativan. “Borat” je spoj satire, improvizacije i apsurdnih situacija koje su ušle u istoriju komedije.

2. The Hangover (Mamurluk u Vegasu) – 2009.

Kultna priča o momačkoj večeri koja je pošla po zlu. Neočekivani obrt, bizarni likovi i situacije koje se ni u najluđim snovima ne bi desile — savršen recept za smeh.

3. Superbad (Ekstra loši) 2007.

Generacijska komedija koja je savršeno uhvatila duh tinejdžerskih godina, nespretnosti i prijateljstva. Džona Hil i Majkl Sera su ovde u svom najboljem izdanju.

4. Tropic Thunder (Tropska oluja) – 2008.

Holivudski glumci koji snimaju ratni film, a završe u pravom ratu — i to ne znajući. Robert Dauni Jr. u ulozi koja je izazvala i smeh i kontroverze.

5. Bridesmaids (Deveruše) – 2011.

Ženska komedija koja je razbila stereotipe i pokazala da i dame mogu da budu jednako (ako ne i više) urnebesne od muških kolega.

6. Deadpool (2016)

Superheroj koji ruši četvrti zid, vređa sve oko sebe i ne štedi ni sebe. Rajan Rejnolds je ovde u punom komičarskom sjaju.

7. Jojo Rabbit (2019)

Satirična priča iz Drugog svetskog rata u kojoj dečak ima Hitlera kao imaginarnog prijatelja. Taika Waititi je spojio crni humor i emotivnu priču na genijalan način.

8. Shaun of the Dead (2004)

Britanski humor + zombi apokalipsa = komedija koja je postala klasik. Sajmon Pig i Nik Frost su ovde u svom elementu.

9. Step Brothers (2008)

Vil Farel i Džon C. Rajli kao odrasli muškarci koji se postaju polubraća i ponašaju se kao deca — rezultat je čista komična ludnica.

10. The Grand Budapest Hotel (2014)

Ves Anderson u svom prepoznatljivom stilu donosi vizuelno savršen film sa suvim humorom i apsurdnim situacijama koje se pamte.

