Deset najboljih filmova iz 2018. (video)

Ne može da se kaže da je 2018. bila spektakularno dobra za sedmu umetnost, ali je ipak bilo dovoljno odličnih filmova da nam sačuvaju veru u talenat filmskih autora našeg vremena.

Sledećih 10 filmova iz 2018. su samo neki koje bi trebalo obavezno da pogledate ako već niste.

10. Bohemian Rhapsody

Biografski film o grupi Queen je dominirao bioskopskim blagajnama u drugoj polovini godine. Kritičari su, s druge strane, bili malo uzdržaniji. Bohemian Rhapsody je filmski spektakl kakav se ne propušta, posebno ako volite muziku ove legendardne britanske grupe.

9. First Man

Još jedan pogled unazad na našoj listi je film First Man reditelja Demijana Šazela. U pitanju je adaptacija istoimene biografske knjige o Nilu Armstrongu, prvom čoveku koji je kročio na Mesec. Njega u filmu glumi Rajan Gosling.

8. A Quiet Place

Originalni horor A Quiet Place Džona Krasinskog je definitivno najprijatnije iznenađenje godine. Film prati preživljavanje jedne porodice u postapokaliptičnom svetu u kome pravljenje glasnih zvukova znači gotovo sigurnu smrt. Krasinski je osim na režiserskoj stolici, bio i ispred kamere, a partnerka u filmu bila je Emili Blant, s kojom je u braku i u stvarnom životu.

7. If Beale Street Could Talk

Beri Dženkinsov posljednji film Moonlight je dobio Oskara za najbolji film. Talentovani reditelj je ovog puta odlučio da adaptira roman poznatog afroameričkog pisca Džejmsa Boldvina. If Beale Street Could Talk je ljubavna drama koja se dešava u Harlemu početkom ’70-ih godina prošlog veka, a glavne uloge u njoj tumače Kiki Lejn, Stefan Džejms i Kolman Domingo.

6. Eighth Grade

Kako izgleda prelaz iz osnovne u srednju školu, savršeno je ilustrovano u dirljivom filmu Eighth Grade, rediteljskom prvencu Boa Burnama. Elsi Fišer tumači Kajlu Dej, stidljivu jevojčicu koja ima problem da se poveže s vršnjacima u stvarnom svetu, ali i pored toga deli savete o samopouzdanju, motivaciji i drugim tinejdžerskim problemima na svom Youtube kanalu.

5. A Star Is Born

Malo ko je očekivao da će još jedan rimejk klasičnog filma A Star is Born biti bolji od proseka, ali Bredli Kuper i Lejdi Gaga su pokazali da nismo trebali da sumnjamo u njihove talente.

4. The Favourite

Čini se da godišnje liste najboljih filma ne mogu da prođu bez jedne britanske istorijske drame. The Favourite je film koji pokazuje kako je izgledao život na dvoru za vreme vlasti britanske kraljice Ane početkom 18. veka. Film je režirao Jorgos Latimos, dok se u glavnoj ulozi nalazi Olivija Kolman.

3. First Reformed

Ako ima pravde na ovom svetu, Itan Hok će naredne godine dobiti Oskara za najbolju mušku glavnu ulogu. U filmu First Reformed on tumači protestantskog sveštenika Ernsta Tolera koji se suočava sa životnom krizom nakon nekoliko godina loših odluka. Film je režirao Pol Šreder, a on je ujedno i napisao scenario.

2. The Ballad of Buster Scruggs

Braća Koen nastavljaju da briljiraju. Njihova poslednja poslastica je vestern omnibus koji se sastoji od šest nepovezanih priča. The Ballad of Buster Scruggs je imao limitiran bioskopski život, ali je dostupan preko servisa Netflix.

1. Roma

Alfonso Kuaron je autor nekih od najboljih filmova 21. veka. Za njegovo poslednje ostvarenje Roma može se reći da je sigurno najličniji film koji je snimio. To je priča o odrastanju u Meksiko Sitiju početkom ’70-ih, a mnogi elementi u filmu su uzeti direktno iz Kuaronovog života. Centralni lik u filmu je kućepaziteljka Kleo koju tumači Jalica Aparisio