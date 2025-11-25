Najbolje komedije ikada snimljene: 10 filmova koji će vas nasmejati do suza

Bilo da vam treba smeh kad ste umorni, večernja zabava ili filmski klasik koji niste gledali, ovih deset naslova su sjajan izbor.

Vi želite film koji će vas iznenaditi, nasmejati, možda čak naterati da se zapitate: „Pa ko je ovo smislio?“ Ovaj izbor 10 najboljih komedija svih vremena prema kritičarima Variety-ja to upravo radi – i to sa stilom.

Već na početku, nekoliko rečenica: ove komedije nisu samo smešne – one su mješavina apsurda, pametnih gegova i upečatljivih likova. A upravo spoj humora i podloge čini svaku od njih remek-delom.

Zašto su baš ove komedije izabrane

Variety je formirao listu od 100 najboljih komedija, ali ovih 10 naslova stoji na samom vrhu – jer su redefinisale žanr na svoj način.

Svaki od filmova donosi nešto drugo: parodiju, romansu, crni humor, apsurd, ili čak introspektivni moment, i zato je lista raznovrsna, ali konzistentno jaka.

10 komedija koje morate pogledati

Evo liste sa kratkim osvrtom – kao da vam pričam zašto ja mislim da su baš ovi filmovi „must see“:

1. Goli pištolj (The Naked Gun, 1988)

Na vrhu liste! Urnebesna parodija, gegovi bez prestanka, lik koji je potpuno ozbiljan dok je svet oko njega apsurdan.

2. Neki to vole vruće (Some Like It Hot, 1959)

Farso-romansa u kojoj se dva muzičara prerušavaju u žene, bežeći od opasnosti. Šarmantno, britko, legendarno.

3. Annie Hall (1977)

Romantični film sa filmskim elementima komedije. Nesigurnosti, šale, stvarni život i nepredvidljiva veza – sve je tu.

4. Veliki diktator (The Great Dictator, 1940)

Čaplin u satiričnom izdanju – ekstremno ozbiljna tema (tirani, rat) pretvorena u smeh, ali sa ozbiljnom porukom.

5. Čekajući Gafmana (Waiting for Guffman, 1996)

„Lažni dokumentarac“ o lokalnoj amaterskoj pozorišnoj grupi. Toplo, duhovito i ponekad dirljivo – jer su likovi tako obični, ali veruju u snove.

6. Monti Pajton i Sveti gral (Monty Python and the Holy Grail, 1975)

Apsurd do maksimuma, legendarni skečevi, vitezovi koji gube udove i zezanje na legende – to je klasik koji i danas iznenađuje.

7. Pačja supa (Duck Soup, 1933)

Ludilo braće Marx – politička satira, nepredvidivi obrti, slapstick i verbalne igre. Genijalan tempo i stalne smešne eksplozije.

8. Fargo (1996)

Crna komedija koja počinje kao kriminalistička drama. Tada sve kreće da se raspada, a likovi prave najbesmislenije odluke – i to je urnebesno.

9. Mladi Frankenstein (Young Frankenstein, 1974)

Spoj horora i komedije – omaž klasicima Universal studija, ali s genijalnim gegovima i nostalgičnim štihom.

10. Dan mrmota (Groundhog Day, 1993)

Meteorolog ponavlja isti dan iznova – i to nije kazna, nego prilika. Film kombinuje apsurd, humor i duboku poruku o promeni i rastu.

Ove komedije svih vremena nisu samo naslovi sa liste – one su primeri kako se humor menjao, ali i kako i danas ostaje relevantan. Bilo da vam treba smeh kad ste umorni, večernja zabava ili filmski klasik koji niste gledali, ovih deset naslova su sjajan izbor.

