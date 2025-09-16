Odlazak glumačke legende: Umro Robert Redford

Legenda filmskog ekrana Robert Redford preminuo je u 89. godini! Oskarovac je preminuo u snu u utorak u svom domu u Juti, u blizini Prova, objavio je Njujork tajms.

Redford je umro u snu, saopštila je njegova portparolka Sindi Berger, ali nije navela uzrok smrti.

Redford je ostao upamćen kao glumac u velikim filmskim hitovima, ali i kao veliki pokrovitelj nezavisnog filma i filmskog festivala Sandens koji se održava u Park Sitiju u Juti.

Redford je decenijama bio jedan od vodećih holivudskih glumaca, pojavljujući se u blokbasterima kao što su „Buč Kasidi i Sandens Kid“ i „Svi predsednikovi ljudi“.

Počeo da režira kasnije u životu i osvojio je Oskara za film „Obični ljudi“ 1980. godine.

