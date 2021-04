Završen 93. Oskar, ovo su svi dobitnici nagrada

„Zemlja nomada“ najbolji film

Socijalna drama „Zemlja nomada“ (Nomadland), o životu u doba recesije na američkom zapadu, proglašena je za najbolji film na sinoćnoj ceremoniji u Los Anđelesu.

Kineskinja Kloi Žao, kojoj je to tek treći film, kao tek druga žena nagrađena je za režiju, a Frensis Mekdormand za ulogu u tom filmu dobila je svog trećeg Oskara,

Kandidati za najvišu nagradu američke filmske akademije bili su ove godine i „The Trial of the Chicago 7“, „Mank“, „Promising Young Woman“, „Minari“, „Judas and the Black Mešiah“, „The Father“ i „Sound of Metal.

Entoni Hopkins najbolji glumac

Britanski glumac Entoni Hopkins dobio je sinoć na ceremoniji u Los Anđelesu svog drugog Oskara, za ulogu u filmu „Otac“ (The Father) .

Ovo je njegov drugi Oskar posle skoro 30 godina i četiri nominacije, od kako je 1992. nagrađen za ulogu Hanibala Lektora u filmu „Kada jaganjci utihnu“.

Kandiati ove godine za nagradu američke Akademije za filmu umetnost i nauku bili su i pokojni Čedvik Bouzmen, Riz Ahmed, Gari Oldman i Siven Jeun.

Frensis Mekdormand najbolja glumica

Frensis Mekdormand dobila je na sinoćnoj ceremoniji u Los Anđelesu svog trećeg Oskara, za ulogu u filmu „Zemlja nomada“ (Nomadland), čime je potvrdila reputaciju jedne od najboljih glumica svoje generacije.

Ona se time priključila Meril Strip, Danijelu Dej Luisu i Džeku NIkolsonu, jedinim aktivnim glumcima koji su dobili tri Oskara.

Ispred njih je jedino pokojna Ketrin Hepbern sa četiri Oskara.

Kandidatkinje za ovogodišnju nagradu za najbolju glumicu bile su i Vajola Dejvis, Keri Maligen, Vanesa Kirbi i Andra Dej.

(Tanjug)

Ovo je kompletan spisak dobitnika nagrada:

Najbolji film: „Nomadland“

Najbolja režija: Kloi Džao (Chloé Zhao), „Nomadland“

Najbolja glumica: Francis Mekdormand (Frances McDormand), „Nomadland“

Najbolji glumac: Entoni (Anthony) Hopkins, „The Father“

Najbolji sporedni glumac: Daniel Kaluja (Kaluuya), „Judas and the Black Messiah“

Najbolja sporedna glumica: Juh – Jung Jun (Yuh-jung Youn), „Minari“

Najbolji dugometražni animirani film: „Soul“

Najbolji dugometražni dokumentarni film: „My Octopus Teacher“

Najbolji originalni scenario: Emerald Fenel (Fennell) za film „Promising Young Woman“

Najbolji prilagođeni scenario: Florian Zeler (Zeller) i Kristofer Hempton (Christopher Hampton) za film „The Father“

Najbolji međunarodni film: „Another Round,“ Danska

Najbolja šminka i frizura: „Ma Rainey’s Black Bottom,“ Mia Nil (Neal), Jamika Vilson (Wilson) i Serđio (Sergio) Lopez-Rivera

Najbolja kostimografija: En Rot (Ann Roth), „Ma Rainey’s Black Bottom“

Najbolji zvuk: „Sound of Metal,“ Nikolas Beker (Nicolas Becker), Džejmi Bakšt (Jaime Baksht), Mišel Kutolenk (Michelle Couttolenc), Karlos Kortez (Carlos Cortes), Filip Blad (Phillip Bladh)

Najbolji kratkometražni igrani film: „Two Distant Strangers,“ Travon Fri (Free) i Martin Desmond Rou (Roe)

Najbolji kratkometražni animiran film: „If anything happens I love you“, Vil Mekornak (Will McCormack) i Majkl Govijer (Michael Govier)

Najbolji kratki dokumentarni film: „Colette“, Entoni Gianćino (Anthony Giacchino) i Alis Dojard (Alice Doyard)

Specijalni efekti: „Tenet“, Endrju Džekson (Andrew Jackson), Dejvid Li (David Lee), Endrju Lokli (Andrew Lockley) i Skot Fišer (Scott Fisher)

Najbolja fotografija: „Mank“, Erik Meseršmitu (Erik Messerschmidt)

Najbolja kinematografija: „Mank“, Donald Graham Burt i Džen Paskal (Jan Pascale)

Najbolja montaža: „Sound of metal“, Mikel Nilsen (Mikkel E. G. Nielsen)

Najbolja izvorna pesma: „Soul“, Trent Reznor, Atikus Ros (Atticus Ross) i Džon (Jon) Batiste

Najbolja originalna pesma: „Fight For You“ iz filma „Judas and the Black Messiah“

