Odlazak istinske dive: Otkriveno od čega je umrla Gabi Novak (VIDEO)

Gabi se posljednjih nedelja borila s upalom pluća, no nakon što je pobedila bolest, po povratku u Dom za starije osobe samo je kopnila

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak umrla je rano jutros u 89. godini života od posledica upale pluća.

Dama iznimnog glasa, emocije i stila napustila nas je u devedesetoj godini, samo dva meseca nakon što je preminuo njen sin jedinac, Matija Dedić, čiju smrt je izuzetno teško podnela o čemu sve već dosta pisao, prenose beogradski mediji.

– Otišla je tiho, a s njenim odlaskom kao da se stišala muzika – ispričali su njeni prijatelji.

Svoj posjednji rođendan, koji je imala 8. jula nije slavila.

– Ja vam te rođendane više uopšte ne slavim. Dobro, ako za dve godine dođem do devedesete, onda ćemo napraviti neku malu feštu. Povodom ovog rođendana malo smo se porodično okupili, ali nije to bilo neko slavlje, tek malo bolji ručak. Sve normalno i skromno. Ja sam takva, tako najviše volim – rekla je legendarna pevačica pre dve godine, ali nije uspela da dočeka taj 90. i tu feštu.

Kada upala pluća dovodi do smrti

Pneumonija, odnosno upala pluća, je infekcija u plućima uzrokovana bakterijskom, virusnom ili gljivičnom infekcijom. Nastaje kada infekcija izazove upalu vazdušnih mehurića u jednom ili oba plućna krila, koja mogu da se napune tečnošću ili gnojem.

Bakterijska pneumonija češće dovodi do smrti nego virusna ili gljivična.

Upala pluća je veoma česta infekcija, a klinička slika može da bude i blaga i veoma teška, što za neke osobe može da bude prilično ozbiljna, čak i fatalna, što se najčešće dešava usled bakterijske upale pluća.

