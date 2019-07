Poslušajte ovih 10 pesma i oraspoložićete se! (video)

Otkrili smo plejlistu koja uspešno popravlja raspoloženje, a zahvaljujući dr Džejkobu Džoliju to je sada i naučno potvrđeno. Džejkob Džolij, istraživač u kognitivnoj neuronauci sa univerziteta Groningen u Holandiji, usavršio je formulu koja procenjuje sposobnost pesme da nas usreći.

Iako je poznato da muzika ima pozitivan uticaj na ljudski mozak, Jolij je potvrdio da nas neke pesme ipak čine srećnijima od drugih. Njegova formula zapravo procenjuje potencijal pesme da nas učini srećnijim. Pesme koje je proučavao su procenjivane prema različitim kriterijumima: tempo (minimalno 150 otkucaja u minuti), tema (pozitivna ili negativna) i tonalitet.

Proučavao je pesme objavljene u posljednjih 50 godina, dok je ispitanici trebalo da izaberu onu uz koju se osećaju najsrećnijim.

Proučavajući komentare na hiljade ispitanika, zaključio je da su odabrane pesme sadržale pozitivne tekstove, brzog su tempa i pretežno su bile u višem tonalitetu.

Po sumiranju rezultata istraživanja, Džolij je formirao listu od 10 pesama koje nas čine srećnim.

Queen – Don’t Stop Me Now

Abba – Dancing Queen

The Beach Boys – Good Vibrations

Billy Joel – Uptown Girl

Survivor – Eye Of The Tiger

I’m a Believer – The Monkees

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun

Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

Gloria Gaynor – I Will Survive

Katrina & The Waves – Walking On Sunshine

Da li vas je plejlista oraspoložila?