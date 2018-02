11 filmova koje morate pogledati u 2018. godini (video)

Godina pred nama donosi mnogo filmova različitih žanrova koje publika sa nestrpljenjem očekuje. Među njima svakako ima najviše nastavaka i rimejkova, uglavnom hitova o strip junacima, poput Osvetnika i Deadpoola.

Ovo je 10 filmova koji će privući najveću pažnju u 2018. godini i koje morate pogledati.

1. Red Sparrow

Film koji će na velika platna stiže u martu već je sad podigao veliku prašinu kod svih filmofila. Radnja prati balerinu Dominiku Egorovu (Dženifer Lorens) koja je primorana da radi za rusku obaveštajnu službu i koristi svoje telo kao oružje.

2. Black Panther

Za sve ljubitelje naučne fantastike dolazi Black Panther, film u kojem glume Čadvik Boseman, Majkl B. Jordan, Lupita Njongo. Film prati kraljevstvo Wakande i vladara T’Challa koji se suočava sa brojnim unutrašnim i spoljnim pretnjama.

3. Tomb Raider

Alisija Vikinder u ulozi Lare Croft nalazi se na otoku gde joj je nestao otac i upušta se avanturu 2018. godine. Uz Oskarovku u filmu glume Hana Džon-Kamen i Walton Gogins, a film u bioskope stiže u martu.

4. Jurassic World: Fallen Kingdom

Organizacija Dinosaur Protection Group pokušava pronaći način kako da prebaci dinosaurusa sa jednog na drugo ostrvo zbog moguće aktivacije vulkana. Naravno, nije sve baš tako jednostavno kako se čini, a Brajs Dalas Houard, Kris Prat, Džef Goldblum to uskoro i shvate.

5. Deadpool 2

Nastavak megauspešnog filma o neobičnom superheroju u biokope stiže ranije, tako da ćemo Rajana Rejnoldsa u ulozi Deadpoola u bioskopima moći da pogledamo umesto 1. juna, već 18. maja.

6. M:I 6 – Mission Impossible

Iako radnja filma još uvek nije poznata, šesti put ćemo imati prilike da gledamo Tom Kruza kao tajnog agenta Itana Hanta u još jednoj Nemogućoj misiji.

7. The Predator

Rimejk filma iz 1987. godine sa Olivijom Mun, Džejkobom Tremlejem, Ivon Starhovski i Bojdom Holbrukom u glavnim ulogama.

8. Avengers: Infinity War

Najnoviji i po mnogim prognozama poslednjii nastavak Osvetnika najiščekivaniji je film godine IMDBovoj listi. Iron man, Capetan America, Black WIdow i ostali Osvatnici i ovog puta spašavaju svijet i suočavaju se sa zlikovcima sa druge planete koji pokušavaju osvojiti svet.

9. Mamma Mia! Here We Go Again

Nastavak mjuzikla iz 2008. godine nakon decenije se vraća u julu vraća u bioskope, a u njemu ćemo ponoo gledati Amandu Sejfrid, Kristin Baranski, Meril Strip, Pirs Brosnana, Kolin Firta, ali i mnoge druge nove glumce.

10. Ocean’s 8

Rimejk filma Ocean’s 11, sa osam sjajnih slumica obećava vrhunsku zabavu, mnogo humora, glamura i poznatih ličnosti koje će glumiti same sebe. Film u bioskope stiže 8. juna.

11. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Zoe Kravic, Ezra Misler, Džoni Dep i Džad Lou su se pridružili već poznatoj ekipi iz prvog dela. Film u bioskope stiže u novembru.