Agencija za zaštitu konkurencije potvrdila zakonitost državne podrške Exitovom crnogorskom festivalu

Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore donela je konačno rešenje kojim je potvrđeno da je podrška Exitovom Sea Dance festivalu u periodu od 2014. do 2022. godine bila u potpunosti u skladu sa zakonom. Time je, nakon trogodišnjeg postupka, zvanično potvrđeno ono na šta su organizatori festivala od početka ukazivali i isticali: da je Sea Dance poslovao zakonito i u skladu sa svim važećim propisima.

„Od samog početka naglašavali smo da je model saradnje sa institucijama Crne Gore bio zasnovan na principima koji se primenjuju širom Evropske unije, gde se značajne međunarodne manifestacije podržavaju zbog njihovog velikog ekonomskog i promotivnog doprinosa, koji višestruko premašuje iznos državne podrške. Odluka Agencije potvrđuje da je reč o legitimnoj i standardnoj evropskoj praksi zasnovanoj na zakonu“, izjavio je Mihailo Tomanović, direktor Sea Dance festivala.

Tokom godina održavanja u Crnoj Gori, Sea Dance festival generisao je više od 55 miliona evra prihoda za lokalni turistički sektor, podstakao razvoj ugostiteljstva i hotelijerstva, doprineo budžetskim prihodima kroz poreze i takse, kao i međunarodnoj promociji zemlje kroz globalne medije. Prema ranijim projekcijama Vlade Crne Gore, festival je do 2026. godine trebalo da generiše više od 100 miliona evra ukupnih ekonomskih efekata, ali se zbog pokrenutog postupka festival u prethodnom periodu nije održavao, čime su izostali značajni turistički i promotivni benefiti.

“Ova odluka šalje važnu poruku o značaju pravne sigurnosti za sve međunarodne projekte i investicije, i daje stabilan i predvidiv pravni okvir ključan za razvoj savremenog turizma i kulture”, dodao je Tomanović.

Sea Dance je bio prvi festival koji je EXIT realizovao van Srbije, a već nakon prvog izdanja doneo je Crnoj Gori nagradu za „Najbolji evropski festival“ u kategoriji do 40.000 posetilaca dnevno. Od tada je ovaj festival redovno svrstaván među deset najboljih evropskih festivala u toj kategoriji.

Veliki svetski mediji poput CNN-a, New York Times-a, Guardiana, Metroa i Daily Mirrora opisivali su Sea Dance kao jedan od najboljih festivalskih događaja na Mediteranu, preporučujući milionskom auditorijumu posetu Crnoj Gori i festivalu, čime je dodatno unapređena međunarodna vidljivost destinacije. Sea Dance je tokom godina doveo i neke od najvećih svetskih muzičkih zvezda, među kojima su The Prodigy, Jamiroquai, David Guetta, Skrillex, Underworld, Fatboy Slim, Nina Kraviz, Amelie Lens, Richie Hawtin i brojni drugi, uz najznačajnija regionalna imena.

Zahvaljujući snažnoj međunarodnoj reputaciji i kontinuitetu vrhunskog programa, publika u regionu sa velikim interesovanjem očekuje eventualni povratak Sea Dance festivala na crnogorsku obalu.

„U ovom trenutku je prerano govoriti o povratku festivala, jer je za takvu odluku potrebno usaglasiti niz strateških i organizacionih faktora. U narednom periodu obavićemo razgovore sa institucijama u Crnoj Gori, o čemu ćemo blagovremeno obavestiti javnost“, zaključio je Tomanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com