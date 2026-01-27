Akcioni triler Pola Tomasa Andersona ima najviše nominacija za BAFTA nagrade

Politički angažovani akcioni triler Pola Tomasa Andersona „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) vodi u trci za britanske filmske nagrade BAFTA sa 14 nominacija, uključujući nominacije za glumu za pet članova glumačke postave.Sledi ga film „Grešnici“ (Sinners) Rajana Kuglera sa 13 nominacija, dok ostvarenje „Hamnet“ rediteljke Kloe Džao i „Marti veličanstveni“ (Marty Supreme) Džoša Šefdija imaju po 11 nominacija.