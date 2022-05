Albanac napao Konstraktu zbog načina na koji drži zastavu (foto)

Pevačica Ana Đurić Konstrakta ovih dana će u Torinu predstavljati Srbiju na Evroviziji, a otkako se na „Pesmi za Evroviziju“ predstavila numerom „In corpore sano“ ne prestaje da privlači pažnju.

Konstrakta looks like she’s about to announce the 76th Hunger Games pic.twitter.com/Q2DQAva5bm

Ona je osvojila i svetske medije koji neprestano pišu o njoj, a najviše polemike bilo je nakon njene fotografije objavljene za Uskrs.

Tada su mnogi u stolovima koji su stajali ispred nje videli skriveno slovo „Z“ koje je postalo simbol podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu. Fotografija je na kraju uklonjena, a Konstrakta nije želela mnogo da komentariše ovakve navode.

Ipak, pojedinci se uporno trude da naruše ugled naše predstavnice, te su sada ponovo našli zamerku na njen postupak.

oh look……… she "accidentally" holds the serbian flag upside down…………. now it looks like a russian flag………… how strange. Coincidence……… or not????? You decide!!

— Sekret #StandWithUkraine 🇦🇱 (@RonelaStan) May 9, 2022