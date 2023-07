Alesso, Sofi Tukker i Hot Since 82 obeležili subotu na Exitu! Sprema se veliko finale – Wu-Tang Clan

Od otvaranja Exita do završetka trećeg dana kroz festivalske kapije prošlo je preko 155.000 fanova, ujedinjenih u želji da svako veče plešu kao jedno! Superstar i hitmejker Alesso, maskirani maestro Claptone, predvodnik tech house zvuka Hot Since 82, jungle pop dvojac Sofi Tukker, kraljica regionalne muzičke scene Senidah i mnogi drugi su sinoć zasijali pred oduševljenom publikom!

Groznica subotnje večeri uvukla se u svaki šanac Petrovaradinske tvrđave, na preko 40 bina i zona!

Danas na Gorki List Glavnu binu stižu nepobedivi bogovi repa Wu-Tang Clan, za veliko finale festivala i najglasniju proslavu 50. rođendana hip-hopa.

Closing set mts Dance Arene je, uz veliko uzbuđenje, prepušten najtraženijem house kolektivu današnjice – Keinemusik, a ovom, najposebnijem zatvaranju do sada prethodiće lajv izvođenja i setovi majstora elektronske muzike, među kojima su Ben Böhmer, Agents Of Time i Mind Against.

Neverovatni hitmejker Alesso, bez čije muzike je teško zamisliti plejlistu i jednog radija u svetu, Exitovoj publici je na poklon doneo sat i po vremena đuskanja bez prestanka.

Za DJ pult na Gorki List Glavnoj bini stao je i maskirani maestro Claptone, koji je zapalio more ljudi ispred sebe!

Njegov lik je možda misterija, ali je na prvo slušanje kristalno jasno da ovaj producent savršeno diriguje publikom.

Jungle pop duo Sofi Tukker je doneo svoju nesvakidašnju energiju i šarenilo, a onda premijernim pojavljivanjem razdrmao publiku hitovima kao što su „Best Friend“ i „Emergency“, a poseban haos napravila je njihova obrada trake „Matadora“, tematske numere serije „White Lotus“.

Nakon nastupa članica ovog dvojca Sophie je izjavila: „Volim ovaj festival! Mislim da je ovo najlepša i najinteresantnija lokacija na celom svetu! Opsednuta sam, ne želim da odem odavde!“

Subotu na Gorki List Glavnoj bini obeležile su žene, jake, glasne i ponosne. Senidah, Sajsi MC, Mimi Mercedez i Kejt donele su i žestoke rime i najmaznije melodije.

Nekoliko desetina hiljada ljudi glasom je nadjačalo Senidu na prve reči njenog hita „Behute“, i ovim intenzitetom ispratili su svaku njenu pesmu od najopasnijih tekstova do onih najnežnijih. Jednako je pokazala i svoje mišiće i svoju krhkost, zbog toga ju je publika obožavala, a ona je na Exitu još jednom opravdala svoj epitet kraljice regionalne muzičke scene.

MTS Dance Arenu je sinoć predvodio Hot Since 82, uz jedinstvenog brazilskog superstara Vintage Culture, koji je premijerno zasijao na Exitu, i to u vreme slavljenja svog 30. rođendana!

Magiju na ovu subotu dale su live nastupom ženski indie-techno-house duo Gioli & Assia, zatim američka zvezda u usponu Layla Benitez, kao i mladi beogradski producent i DJ Mene.

Domaći maestro čija je muzika obišla ceo svet Marko Nastić otkucao je poslednje bitove subotnje večeri na Exitu.

Na Gorki List Glavnu binu večeras stižu apsolutni bogovi repa Wu-Tang Clan, za najglasniju završnicu ovodišnjeg Exita i slavlje 50. godišnjice hip hopa. Pored njih, fanovi će čuti i njujorške rep legende Onyx, koji predvode BLACKOUT30 Showcase, uz najjača imena regionalne i domaće hip hop scene. Stiže i neverovatni dvojac Dimitri Vegas & Like Mike, kao i turski DJ-a i producent Mahmut Orhan.

EXIT je spremio jedan od najposebnijih završetaka festivala do sada, uz istovremeno moćne i nežne melodije. Live izvođenja specijalno za ovu priliku donose umetnici svetske scene – duo Agents Of Time i Ben Böhmer, kao i berlinski electro bend Gheist! Nastupa i dvojac Mind Against, premijerno na mts Dance Arenu stiže jedinstvena ukrajinska umetnica 8Kays. a nedelju otvara poznato ime domaće scene Goran Starčević. Večno poseban, closing set Arene ovog leta će biti zapamćen po trojcu Keinemusik.

Publiku Visa Fusion bine će bendovi The Toasters i Dry Cleaning naterati da skaču do iznemoglosti, dok će uz glasni i drčni Prti Bee Gee sačekati jutro. Na NSNS binu refreshed by Heineken Silver stižu Koboyo b2b Raven, Patrick Mason i Anetha, čiji će nastup ispratiti posetioce ove bine, koja je skriveni dragulj elektronske muzike na Exitu.

U želji da odaju priznanje domaćim umetnicima koji svojim raskošnim talentom probijaju okvire domaće muzičke scene, EXIT i Gorki List ustanovili su nagradu Beyond the Universe.

Prvi dobitnik ovog priznanja je domaći di-džej i producent Nemanja Petković, poznat pod scenskim imenom Coeus. Njemu su pred sinoćni nastup na press konferenciji, drugog dana festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi, uručeni plaketa i Sky Music vaučer za kupovinu muzičke opreme.

(Beta)

