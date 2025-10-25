Alternativni sajam knjiga u XIV beogradskoj gimnaziji: Učestvuju izdavači koji bojkotuju zvanični

Učenici XIV beogradske gimnazije organizuju alternativni sajam knjiga, na kome ovog vikenda učestvuju izdavači koji su se povukli sa sajma knjiga.

Humanitarni sajam knjiga održava se 25. i 26. oktobra pod sloganom „Knjige, braćo, knjige“, od 10 do 18 časova.

Kako su najavili, na sajmu učestvuje 17 izdavača: Blum, Makart, Geopoetika, Biblos, Clio, Evoluta, Radni sto, Media Sfera, Heliks, Saturna, Booka, Ave Serbia, Šmeker devojka, Arhipelag, Fedon, Bulevar books i Futura publikacije.

„Učenici i profesori XIV gimnazije takođe su organizovali brojne aktivnosti koje će se odvijati tokom sajma: prezentaciju školskog časopisa Ad astra, intervju sa Jasminkom Petrović, recitatorsku sekciju, dečji program i intervju sa Mihajlom Pantićem“, kažu u saopštenju.

Sajam će danas u 16 časova otvoriti Vida Ognjenović, a zatvoriti ga Dragan Velikić u nedelju u 16 časova.

Sav prikupljen novac na sajmu biće doniran fondaciji Jedro, koju su osnovale porodice petorice dečaka koji boluju od Dišenove mišićne distrofije.

Međunarodni sajam knjiga, po redu 68, biće organizovan od danas do 2. novembra, na Beogradskom sajmu, ali bez grupe domaćih izdavača koji se protive da se održava i 1. novembra, na godišnjicu pada novosadske nadstrešnice.

Brojni domaći izdavači neće učestovati iz, kako su ranije saopštili, „moralnih razloga“ jer sajam traje i 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice kada je poginulo 16 ljudi.

Inače, neke izdavačke kuće najavile su da će zatvoriti štandove 1. novembra kada se obeležava godišnjica te nesreće.

