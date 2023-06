Amelie Lens objavila singl 'Feel It' i pozvala sve na ples na Exitu

Jedna od najtraženijih producentskih i DJ zvezda današnjice, Amelie Lens, objavila je novi singl pod nazivom ,,Feel It” za svoju izdavačku kuću EXHALE Records, što je inače i njeno prvo izdanje u ovoj godini! Upravo Amelie jedna je od ovogodišnjih hedlajnerki EXIT festivala, a zajedno sa Ninom Kraviz, Indirom Paganotto i Tijanom T predvodiće jedinstveni all-female koncept na mts Dance Areni prvog dana festivala, ujedno i verovatno najjači techno program koji je danas moguće sastaviti na jednom mestu!

Amelie Lens – Feel It

Povodom novog singla, Amelie je pozvala sve da dođu da zaplešu sa njom: „Vokali na ovoj pesmi su posebni, jer zaista opisuju kako se osećam u vezi sa povezivanjem sa muzikom. Uvek sam bila prava rejverka u srcu, pa kada kažem ’dođi da plešemo zajedno’, to zaista mislim! Videti toliko poznatih lica na plesnom podijumu ovog leta izmamiće mi osmeh na lice“!

Amelie Lens jedna je od predvodnica jedinstvenog all-female koncepta na Exitovoj mts Dance Areni prve festivalske večeri, u četvrtak, 6. jula, kada će se publici predstaviti najmoćnije žene elektronske muzičke scene današnjice – Amelie Lens, Indira Paganotto i Nina Kraviz, ali i Tijana T, Miju i Lanna.

Uz njih, na mts Dance Arenu dolaze najveće internacionalne zvezde elektronske muzike Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live, Vintage Culture, Layla Benitez, 8Kays, Gheist Live, te vodeći domaći izvođači među kojima su Marko Nastić, Space Motion, Coeus, Kristijan Molnar i Lanna. Sveža struja stiže i na obližnju, sestrinsku binu NSNS, čije glavne adute čine Ben UFO, Avalon Emerson, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Desiree, Partiboi69, X-Coast, Cici, Anetha, Krystal Klear i Vahicabi.

Festivalske ulaznice dostupne su po promotivnim cenama od 7.490 dinara i uz uštedu od 50 odsto u odnosu na finalnu cenu, dok se jednodnevne ulaznice mogu kupiti po ceni od 2.990 dinara. Trenutno je aktuelna i omiljena ,,4+1 akcija”, u okviru koje se za kupljenje četiri ulaznice, peta dobija na poklon! Zbog velikog interesovanja, akcija traje do 7. juna, ili ranije, do isteka zaliha.

Ulaznice se mogu kupiti na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

