Anđelina i Dženifer konačno oči u oči, evo koja je pobegla sa crvenog tepiha i kako je izgledao „okršaj“ decenije! (foto)

Kako je mnogo ranije najavljeno koje slavne holivudske ličnosti i glumačke dive će se pojaviti na 75. dodeli Zlatnog globusa, svi su željno iščekivali susret ljutih suparnica Dženifer Aniston i Anđeline Džoli, koji se konačno i dogodio!

Kako pišu svetski mediji, Dženifer je vešto uspela da izbegne Anđelinu na crvenom tepihu i to na vrlo očigledan način.

Naime, dok je Anđelina, kao i sve zvanice koje su stigle, sa sinom Paksom pozirala na crvenom tepihu, Dženifer se na istom uopšte nije ni pojavila.

Angelina Jolie at the #GoldenGlobes After Party ❤️ pic.twitter.com/NJCSnmV7CH

— Angelina Jolie (@AngelinaJ_1975) January 8, 2018