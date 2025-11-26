Arheolozi u Nišu otkrili rovove u obliku krugova u čijem je središtu rimski grob

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš saopštio je danas da su arheolozi skoro u potpunosti istražili praistorijski arheološki lokalitet sa sistemom rovova i palisada u vidu koncentričnih krugova na arheološkom lokalitetu Orničje kod sela Malča.

Arheološki lokalitet je sačinjen od tri prstena rovova u vidu tri koncentrična kruga u čijem je centru rimski grob.

„Posebno je značajno otkriće rimskog groba u središnjem delu praistorijskog rondela što je bilo veoma iznenađujuće i svakako daje jednu potpuno novu dimenziju značaja ovom posebnom arheološkom otkriću“, piše u saopštenju Zavoda za zaštitu spomenika.

Dodali su da će analize uzoraka koje slede nakon sprovedenih arheoloških iskopavanja dati preciznije podatke i potvrde o starosti arheološkog lokaliteta.

U saopštenju piše da se arheološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu Orničje obavljaju u okviru zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi železničke obilaznice oko Niša.

„Arheološka iskopavanja na trasi obilaznice oko Niša predstavljaju jedno od najvećih arheoloških iskopavanja koja je Zavod organizovao od svog osnivanja 1966. godine, kako u smislu broja angažovanih arheologa, više od 25, i površine arheoloških istraživanja, više 17.000 kvadrata“, naveo je Zavod.

Pored arheološkog lokaliteta Orničje, zaštitna arheološka iskopavanja na trasi železničke obilaznice oko Niša obavljaće se na još dva arheološka lokaliteta, Novosel kod Malče i Gornji Ribnik na području gradske opštine Crveni Krst.

(Beta)

