Arijani Grande dodeljena nagrada za video godine

Američka pevačica Arijana Grande (Ariana) osvojila je kasno sinoć nagradu za video godine na dodeli MTV video muzičkih nagrada sa pesmom „Brighter Days Ahead“, koja je takođe osvojila nagradu za najbolju pop pesmu.

Pevačica i glumica je, dok je primala nagradu, najveću te večeri, dugo zahvaljivala svojim obožavaocima jer joj, kako je rekla, pružaju podršku i što oseća da je voljena.

„Hvala vam što ste odrastali sa mnom i što ste imali toliko razumevanja prema meni kao ljudskom biću“, rekla je Arijana Grande.

Još jedna umetnica koja je dobila brojna priznanja tokom večeri bila je Lejdi Gaga (Lady). Ona je osvojila nagradu za najbolju saradnju sa Brunom Marsom za pesmu „Die with a Smile“.

Veče je bilo obeleženo pomalo nostalgičnom notom i nastupima, sa scenskim prisustvom pedesetogodišnjaka kao što su Maraja Keri (Mariah Carey), Basta Rajms (Busta Rhymes) i Riki Martin (Ricky).

Reper Kendrik Lamar (Kendrick), veliki pobednik na poslednjoj dodeli nagrada Gremi (Grammy), gde je osvojio pet priznanja, otišao je praznih ruku, uprkos tome što je nominovan u nekoliko kategorija.

Prošle godine, dodela nagrada je bila usred predizborne kampanje, a velika pobednica večeri Tejlor Svift (Taylor Swift), pristalica Kamale Haris (Harris), pozvala je svoje obožavaoce da izađu na glasanje.

Na ovoj dodeli tokom večeri su pažljivo izbegnute političke poruke.

(Beta)

