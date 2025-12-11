Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije traži smenjivanje ministra Selakovića

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (ANKSS) je danas upozorila „na dramatično pogoršanje stanja u sistemu finansiranja kulture i urušavanje institucionalnih mehanizama zaštite kulturnih dobara“ i zatražila smenjivanje ministra kulture Nikole Selakovića.

Predstvanici Asocijacije smatraju da se „sektor kulture trenutno nalazi u stanju sistemske neizvesnosti, bez jasnog okvira planiranja, podrške i odgovornosti za upravljanje javnim sredstvima“.

To su saopštili na konferenciji za medije „Raspad državnog sistema zaštite i finansiranja kulture“ u Press centru UNS, u Beogradu, predstavljajući rezultate analize ovogodišnjih javnih konkursa u kulturi.

„Iako se kraj godine približava, rezultati konkursa Ministarstva kulture za 2025. u najvećem broju oblasti nisu objavljeni, dok su konkursni procesi u mnogim lokalnim samoupravama u potpunosti ukinuti“, rečeno je na skupu.

Govorili su direktor Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu Predrag Cvetičanin, članica Upravnog odbora Asocijacije NKSS, Virdžinija Đeković i slikarka, konzervatorka i restauratorka Marijana Protić.

Umetnici, umetnice, radnice i radnici u kulturi, kako je ukazano, „ostavljeni su bez mogućnosti da blagovremeno planiraju i realizuju svoje programe, što direktno ugrožava kontinuitet kulturne produkcije i pristup kulturi građanima“, preneo je Press centar.

„U situaciji kada javna sredstva namenjena kulturnom razvoju ne ostvaruju svoju društvenu svrhu, a nije jasno gde su i na koji način utrošena, kultura funkcioniše u režimu potpune neizvesnosti“, rečeno je na konferenciji.

Pročitano je i saopštenje ANKSS koja je zatražila „hitnu smenu “ Selakovića „zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaj“ za ukidanje zaštite kompleksa zgrada Generalštaba u centru Beograda kao kulturnog dobra.

Traže se i zbog, kako je navedeno, politike “ nula odsto za kulturu“, piše u saopštenju.

ANKSS je navela da očekuje od pravosudnih organa „da ne odstupe pred pritiscima“, i da „konsekventno sprovedu postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti za zloupotrebu položaja“ ministra.

ANKSS je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji koja „teži da kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji“.

(Beta)

