Azijska verzija Evrovizije krajem ove godine na Tajlandu

Muzičko takmičenje "Evrovizija" će od ove godine imati i azijsku verziju, koja će se održati u Bangkoku, saopštili su danas organizatori.

Učešće na Evroviziji Azija je do sada potvrdilo 10 zemalja, uključujući Tajland, Južnu Koreju, Filipine, Vijetnam, Maleziju, Kambodžu, Laos, Bangladeš, Nepal i Butan.

Očekuje se da će se takmičenje održati u novembru.

„Dok obeležavamo 70. godišnjicu Pesme Evrovizije, posebno je značajno otvoriti ovo sledeće poglavlje sa Azijom, regionom bogatim kulturom, kreativnošću i talentom“, saopštio je danas direktor takmičenja Martin Grin.

Evrovizija godišnje privuče više od 100 miliona gledalaca, a ovogodišnje takmičenje bi trebalo da se održi u Beču tokom maja.

Na njemu bi trebalo da učestvuje 35 zemalja, a Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija ga bojkotuju zbog neslaganja oko učešća Izraela.

Dešavanja u svetu često utiču na učešće zemalja i bojkot takmičenja, pri čemu je Rusija sa njega izbačena 2022. godine zbog rata u Ukrajini.

Iako Izraelu nije zabranjeno da se takmiči, ispred mesta održavanja takmičenja je u poslednjih nekoliko godina održano više protesta zbog rata u Pojasu Gaze.

Procenjuje se da bi slične tenzije mogle da se pojave i na azijskoj verziji Evrovizije, imajući u vidu da su zemlje poput Tajlanda i Kambodže u pograničnim sukobima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com