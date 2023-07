'Barbi' i dalje najgledaniji film u SAD i Kanadi

„Barbi“ (Barbie) je i drugog uzastopnog vikenda najgledaniji film u severnoameričkim bioskopima, nadmašujući konkurenta „Openhajmer“ (Oppenheimer), saopštila je danas kompanija Eksibitor rilejšen (Exhibitor Relations) koja se bavi procenama gledanosti filmova.

„Barbi“ Grete Gervig (Gerwig) s Margot Robi (Robbie) i Rajanom Goslingom (Ryan) u glavnim ulogama, ovog vikenda je ostvarila prihod od 93 miliona dolara, čime je ukupan prihod od kada se prikazuje u Kanadi i SAD dostigao 351 milion dolara.

Sa oko 423 miliona prihoda u celom svetu tokom vikenda, prihod od filma o poznatoj lutki za sada iznosi 774 miliona dolara.

Film „Openhajmer“ o konstruktoru atomske bombe, reditelja Kristofera Nolana (Christopher), ostvario je 46 miliona dolara prihoda, sa ukupnim iznosom od 400 miliona dolara od kada se prikazuje širom sveta.

Taj tročasovni film sa Silijanom Marfijem (Cillian Murphy) prikazuje trku ka nuklearnom oružju i životu Roberta Openhajmera, optuženog u Vašingtonu za bliskost sa Sovjetima.

Na trećem mestu je Diznijev „Začarani zamak“ sa zaradom od 24,2 miliona dolara, a na četvrtom mestu „Sound of Freedom“, triler hvaljen u američkim konzervativnim krugovima o trgovini decom, sa zaradom od 12,4 miliona računa u četvrtoj nedelji prikazivanja. Taj film je ukupno zaradio 148,9 miliona dolara.

Na petom mestu je „Nemoguća misija“ Toma Kruza (Cruise) sa 10,7 miliona dolara ovog vikenda, odnosno 139,2 miliona za tri nedelje.

Na šestom mestu je „The Hand“ (10 miliona dolara), na sedmom „Indijana Džons i brojčanik sudbine“ (4 miliona), osmom „Elementarno“ (3,4 miliona dolara), na devetom „Insidious: The Red Door“ (3,2 miliona) i na desetom „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (1,4 miliona dolara).

(Beta)

