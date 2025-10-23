BEMUS: Aleksandar Madžar izveo ceo klavirski opus Morisa Ravela

Pijanista Aleksandar Madžar nastupio je večeras u Kolarčevoj zadužbini u okviru osmog dana Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS) i izveo sva klavirska dela Morisa Ravela.

On je, u čast 150 godina od Ravelovog rođenja, izveo obiman program od 12 dela tog francuskog kompozitora, među kojima je skoro polovina kompozicija višestavačno.

Madžar je jedan od naših najpoznatijih i najuvaženijih pijanista, a prepoznatljiv je po zaokruženim ciklusima koncerata sa zahtevim i obimnim repertoarom, na kojima predstavlja velike delove, odnosno celokupno klavirsko stvaralaštvo poznatih svetskih kompozitora.

Pri tome se ističe njegov ciklus koncerata iz 2022. godine, kada je odsvirao sve 32 klavirske sonate Ludviga van Betovena.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com