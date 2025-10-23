BEMUS: Koncert pijaniste Aleksandra Madžara večeras u Kolarčevoj zadužbini

Pijanista Aleksandar Madžar održaće večeras koncert u Kolarčevoj zadužbini, gde će, u okviru osmog dana ovogodišnjih Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS), izvesti dela Morisa Ravela.

Madžar će, u čast 150 godina od Ravelovog rođenja, odsvirati sva klavirska dela tog francuskog kompozitora.

Madžar je jedan od naših najpoznatijih i najuvaženijih pijanista, a prepoznatljiv je po zaokruženim ciklusima koncerata na kojima predstavlja velike delove, odnosno celokupno klavirsko stvaralaštvo poznatih svetskih kompozitora, pri čemu se ističe njegov ciklus koncerata iz 2022. godine, kada je odsvirao sve 32 klavirske sonate Ludviga van Betovena.

Koncert počinje u 20 časova, a ulaznice mogu da se kupe onlajn.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra.

(Beta)

