BEMUS: Sekstet Miloša Čolovića večeras u foajeu Kolarčeve zadužbine

Džez sekstet vođen kontrabasistom Milošem Čolovićem nastupiće večeras u foajeu Kolarčeve zadužbine u okviru petog dana ovogodišnjih Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS).

Čolović je jedan predvodnika mlađe generacije srpske džez scene i dobitnik je nagrade „Mihajlo Miša Blam“ za najperspektivnijeg mladog džez muzičara.

Na koncertu će biti izveden izbor dela sa njeovognovog albuma „To The Beat Of My Footsteps“, objavljenog za italijansku diskografsku kuću „A.MA records“, na kom se nalaze i pijanista Andreja Hristić, saksofonisti Luka Ignjatović i Rastko Obradović, trubač Ivan Radivojević i bubnjar Miloš Grbatinić.

Čolovićeve autorske kompozicije inspirisane su autorima poput Vejna Šortera, Džoa Hendersona, Endrua Hila i Bila Evansa.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra.

(Beta)

