Beograd: Festival alternativne muzike na jezicima nacionalnih zajednica 15. novembra

Festival alternativne muzike na jezicima nacionalnih zajednica – FAMNAZ 2025. – biće organizovan 15. novembra u beogradskom Domu omladine.

Nastupaju: „Šurić“ (grinde core, Rusini, Vrbas), „Lenhart tapes“ (world music, Slovaci, Kovačica), „Moussaka“ (surf, multietnički sastav, Beograd), „Superhiks“ (ska-punk, Skopje), i „Savršeni marginalci“ (punk, Zagreb), piše na sajtu Doma omladine.

Prvih 50 ulaznice se mogu kupiti po ceni od 1.800 dinara, u pretprodaji karta košta 2.400 dinara, dok će se na ulazu naplaćivati 3.000 dinara.

(Beta)

