Beograd: Međunarodni sajam knjiga počinje danas, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Međunarodni sajam knjiga, po redu 68, biće organizovan od danas do 2. novembra, na Beogradskom sajmu, ali bez grupe domaćih izdavača koji se protive da se održava i 1. novembra, na godišnjicu pada novosadske nadstrešnice.

Sajam knjiga se organizuje pod sloganom „Tvoja nova priča“, počasni gost je Kipar a organizatori su ranije najavili više od 400 izlagača iz Srbije i sveta.

Inostrani izlagači su sa Kipra, iz Rumunije, Crna Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Nemačke, Švedske, Rusije, Belorusije, Gruzije, Irana, Maroka i Tunisa.

Brojni domaći izdavači neće učestovati iz, kako su ranije saopštili, „moralnih razloga“ jer sajam traje i 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice novosadske železničke stanice kada je poginulo 16 ljudi.

Inače, neke izdavačke kuće najavile su da će zatvoriti štandove 1. novembra kada se obeležava godišnjica te nesreće.

Po ranije saopštenim podacima organizatora Sajma, ukupno je 16 izdavačkih kuća odlučilo da ne učestvuje.

Beogradski sajam kapije otvara kapije u 10.00, svečano otvaranje manifestacije je u 18.00 dok je radno vreme sajma do 20.00.

