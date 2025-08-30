Beograđani i izvođači bojkotovali Beer Fest

Beograđani i veliki broj muzičara odazvao se pozivu na bojkot festivala „Beer fest 2025“, čime su građani organizatorima poručili ne pristaju na „naprednjačko maskiranje stvarnosti“, ocenio je pokret „Beograd ostaje“.

U saopštenju se navodi da je i taj pokret pozvao na bojkot manifestacije na Ušću „iz političkih, ekoloških i kulturoloških razloga“, a da je nekada veliki muzički festival, koji je okupljao stotine hiljada gostiju, postao „vašarska koruptivna livada“.

„Najznačajniji i najhrabriji korak učinili su izvođači koji su redom otkazivali svoje učešće na festivalu uprkos veoma restriktivnim ugovornim odredbama i perfidnom ponašanju organizatora koji nije obaveštavao javnost o otkazanim nastupima mnogih izvođača, među kojima su Vlatko Stefanovski, Bijelo dugme, Prljavo kazalište, Divlje jagode, Letu štuke, NipplePeople ali i hrabri mladi bend Paks. Konačno današnji veliki koncert na Ušću otkazao je i popularni dvojac iz Pančeva, Buč Kesidi, sa jasnom porukom da stoje uz studente i građane“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com