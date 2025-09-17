Beogradska filharmonija izvela oproštajni koncert u čast Gabrijelu Felcu

Beogradska filharmonija izvela je večeras u Kolačevoj zadužbini oproštajni koncert u čast svom nedavno umrlog šefa-dirigenta Gabrijela Felca (1971-2025).

Koncert pod nazivom „U slavu heroja“ orkestar je otvorio preludijumom muzičke drame “Tristan i Izolda” Riharda Vagnera, a kasnije izveo Betovenovu Treću simfoniju, poznatiju kao “Eroika”, s kojom se Filharmonija za vreme Felcovog mandata proslavila u zemlji i inostranstvu.

Orkestar je večeras nastupio samostalno, bez dirigenta.

Tokom koncerta je prikazan i kratak dokumentarni film o Felcovom životu u Beogradu i radu s Filharmonijom, pod nazivom “Moja domovina”.

Gabrijel Felc je iznenada umro u Esenu 29. avgusta, a bio je šef-dirigent Beogradske filharmonije od 2017. godine.

(Beta)

