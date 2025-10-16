Beogradska filharmonija, Karlo Ponti i Strahinja Mitrović otvorili 57. BEMUS

Koncertom Beogradske filharmonije sa dirigentom Karlom Pontijem i solistom Strahinjom Mitrovićem večeras su otvorene 57. Beogradske muzičke svečanosti (BEMUS).

Filharmonija, Ponti i Mitrović nastupili su u Kolarčevoj zadužbini sa programom italijanskih kompozitora Đakoma Pučinija i Nina Rote.

Orkestar je izveo Pučinijev „imfonijski preludijum“, kao i Rotinu svitu „La strada“ iz istoimenog filma Federika Felinija, dok je Mitrović nastupio sa „Koncertantnim divertimentom“ za kontrabas i orkestar istog kompozitora.

Fokus ovogodišnjeg festivala je na žičanim instrumentima i delima namenjenim za njih, izjavili su organizatori uoči početka koncerta.

Festival je zvanično otvorila pijanistkinja Polina Osetinskaja, koja će na njemu kasnije nastupiti sa violinistom Maksimom Vengerovim.

Mladi kontrabasista Mitrović dolazi sa prestižne muzičke akademije „Gildhol“ (Guildhall) u Londonu. Ranije se školovao u Beogradu, u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“.

Mitrović je tokom školovanja i nastupanja u Londonu stekao više međunarodnih priznanja, a britanska radio stanica za klasičnu muziku „Klasik FM“ (Classic FM) ga je proglasila za zvezdu u usponu i stavila na listu „30 ispod 30 (godina)“ (30 under 30).

Tokom ovogodišnjeg BEMUS-a nastupiće svi domaći orkestri, a očekuju se koncerti Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Simfonijskog orkestra Radio-Televizije Srbije (RTS), kao i nastupi poznatih domaćih i stranih solista.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra.

(Beta)

