Beogradska premijera filma Sedef magla Milorada Milinkovića 1. oktobra u MTS dvorani

Beogradska premijera filma „Sedef magla“ reditelja Milorada Milinkovića (1965-2025) biće održana 1. oktobra u 20 časova u MTS dvorani, saopšteno je danas.

Redovna bioskopska distribucija započeće dan kasnije, 2. oktobra, u bioskopima širom Srbije.

Film „Sedef magla“ snimljen je po istoimenoj knjizi Dragoljuba Stojkovića, a scenario zajednički potpisuju autor knjige i reditelj Milorad Milinković.

Radnja filma smeštena je na kraj 19. veka, nakon pokušaja atentata na kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi, a prati advokata i šefa beogradske policije koji istražuju ubistva koja su usledila, za koja se otkriva da su povezana sa tim pokušajem atentata.

„U ovom filmu kao i u stvarnosti, pozitivne junake moraš svećom da tražiš. Ali ako na kraju otkrijemo da se poneki i nađe, tamo gde se čovek uopšte ne nada, onda je valjda vredno gledanja. Nadam se da će imati poklonike u svakom svom obliku“, naveo je scenarista i autor knjige Dragoljub Stojković.

Pretpremijera tog filma biće održana na Paliću, odakle je i reditelj Milorad Milinković.

„Još veću simboliku nosi činjenica da pretpremijerne projekcije kreću 23. septembra iz bioskopa Abazija, prostora u kome je reditelj Milorad Milinković zajedno sa saradnicima maštao, razgovarao i oblikovao ideju ovog filma. Na taj način bioskop Abazija postaje dom iz kojeg kreće putovanje ‘Sedef magle’ ka publici“, najavili su organizatori.

Uloge tumače Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Zlatan Vidović, Mariana Aranđelović, Milena Predić, Luka Grbić, Miona Marković, Zoran Cvijanović, Vojislav Brajović i drugi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com