Beogradske filhamronija u Indiji nastupa sa Zubinom Mehtom i polaznicima tamošnje muzičke škole

Beogradska filharmonija je večeras najavila da će u Mumbaju u Indiji, gde nastupa u čast 90. rođendana dirigenta Zubina Mehte, u četvrtak, 15. januara, u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost svirati zajedno s orkestrom polaznika muzičke škole koja deluje u okviru Fondacije Meli Mehta – nazvane po Zubinovom ocu.

Beogradska filharmonija prenosi u saopštenju da je, pored dve probe dnevno koje održava sa orkestrom, Mehta uprkos svojim godinma i na dodatnim probama koje muzičari, predvođeni koncertmajstorom Mišom Andruščenkom, imaju sa mladim sviaračima u pripremi Bartokove kompozicije „Rumunske igre“.

Fondacija Meli Mehta koja je domaćin koncerata u okviru koje deluje i muzička škola, nazvana je po Zubinovom ocu koji je bio samouk muzičar žedan profesionalnih iskustava, te time njegov sin slavi očevo ime nudeći mogućnost brojnim generacijama da stiču znanja o klasičnoj muzici i da im ona bude dostupna, piše u tekstu.

„Mislim da je sjajna ideja da Indija ima ovakvu fondaciju koja se bavi i edukacijom, jer generalno ona nema mnogo muzičara koji se bave klasičnom muzikom“, rekao je koncertmajstor Beogradske filharmonije Miša Andruščenko.

On je istakao da je „Indija srećna što ima tako sjajno ime kao što je Zubin Mehta“, a i da je važno da mladi ljudi dobiju priliku da rade sa dobrim i iskusnim muzičarima kakvi su i u Beogradskoj filharmoniji, te se nada da će oni imati sjajne utiske s tog koncerta koji će ih nadahnuti za dalji rad.

Rame uz rame s beogradskim filharmoničarima, mladi polaznici muzičke škole fondacije Meli Mehta imaće svoj prvi nastup u okviru profesionalnog orkestra: „Rumunske igre“ će otvoriti koncert na kojem će kao solista nastupiti violinista Pinkas Cukerman izvođenjem Mocartovog Koncerta u A duru, dok će Mehta sa Filharmonijom izvesti Betovenovu Simfoniju „Eroiku“.

(Beta)

