Beogradski Teatar Levo oduševio Italijane na Siciliji predstavom o Banović Strahinji

Beogradsko amatersko pozorište „Teatar Levo“ je u sicilijanskom gradu Palermu zabeležilo značajan uspeh izvođenjem predstave-projekta „Banović Strahinja: Ženska priča“ u okviru „Lovorovog festivala“ (L’Alloro Fest) koji traje ceo septembar.

Publika u prepunoj „Bašti Pravednika“ (Giardino dei Giusti) izvanredno je u subotu uveče primila predstavu kojoj je kao inspiracija poslužila poznata narodna pesma Banović Strahinja iz 14. veka.

„Emotivno, precizno, jasno, ovo uopšte nismo očekivali, nama bliska tema“, neke su od reakcija sicilijanske publike.

I organizatori tog festivala su izrazili svoje zadovoljstvo umetničkim nivoom prestave „Teatra Levo“.

„Banović Strahinja: Ženska priča“ koristi elemente neverbalnog teatra, teatra pokreta i fizičkog teatra. Verbalni delovi se izvode na italijanskom, što je posebno uticalo da prijem predstave kod publike u Palermu bude izvanredan.

Kao predložak realizaciji te predstave-projekta korišćeno je više verzija pesme o Banović Strahinji.

Teme su položaj žena, stagnacija ili nazadovanje muško-ženskih odnosa, tradicionalni obrasci ponašanja. To je i priča o ljubavi, slobodi, pravu na izbor i praštanju, kao i podizanje svesti o oblicima nasilja nad ženama. Te teme su veoma aktuelne i bliske i sicilijanskom društvu koje se oslobađa predrasuda i običaja o kojima govori srpska narodna pesma „Banović Strahinja“.

